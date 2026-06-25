California y Japón registran algunos de los terremotos más intensos en una jornada marcada por una elevada actividad sísmica

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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La intensa actividad sísmica ha marcado las últimas horas en varios puntos del planeta. Al menos seis terremotos se han registrado en apenas 24 horas en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, entre los países afectados se encuentran Venezuela, Estados Unidos y Japón, donde los temblores han vuelto a poner a prueba los sistemas de emergencia.

En Venezuela, un terremoto se dejó sentir con fuerza en varias regiones del país, provocando momentseios de tensión entre la población. Aunque las autoridades continúan evaluando los posibles daños, el seísmo coincidió con una jornada de elevada actividad sísmica en todo el cinturón del Pacífico.

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Venezuela, entre los países afectados por la actividad sísmica

Casi de forma simultánea, el norte de California fue sacudido por un terremoto de magnitud 5,6. Al movimiento principal le siguieron hasta tres réplicas, que también fueron percibidas por los residentes, aunque por el momento no se han informado daños de gravedad.

Horas después, Japón registró otro potente terremoto, de magnitud 7,2. El seísmo provocó un ligero aumento del nivel del mar, aunque las autoridades descartaron un tsunami de gran impacto, acostumbrados a convivir con una intensa actividad sísmica, el país activó sus protocolos de vigilancia y prevención.

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¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja de unos 40.000 kilómetros que rodea el océano Pacífico y atraviesa países de América, Asia y Oceanía. En esta zona convergen varias de las principales placas tectónicas de la Tierra, cuyos continuos movimientos generan una intensa actividad sísmica y volcánica.

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Se trata de la región con mayor actividad geológica del planeta, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) concentra cerca del 75 % de los volcanes activos y alrededor del 90 % de los terremotos que se registran en todo el mundo. Países como Japón, Indonesia, Filipinas, Chile, México, Perú y la costa oeste de Estados Unidos se encuentran dentro de este cinturón y están acostumbrados a convivir con frecuentes seísmos, algunos de ellos de gran magnitud.

La fricción y el choque entre las placas tectónicas provocan la liberación de enormes cantidades de energía acumulada en el subsuelo, originando terremotos que, en ocasiones, también pueden desencadenar tsunamis o erupciones volcánicas. Por ello, muchos de los países situados en esta región cuentan con estrictos protocolos de prevención, sistemas de alerta temprana y normas de construcción diseñadas para minimizar los daños cuando se producen este tipo de fenómenos.