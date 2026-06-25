Muere Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado, en el doble terremoto de Venezuela

Muere en el terremoto de Caracas, Venezuela, Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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CaracasAlazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido este jueves en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino.

El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares.

La vida de Alazne

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

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Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

El doble terremoto de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridas, tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate".

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Rodríguez en todo caso no ha detallado donde se produjeron las víctimas y si este balance ya incluye a la estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como "zona de desastre".

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En todo caso, ha informado de los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

Igualmente, la presidente interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

También ha anunciado una partida para la "atención inmediata" de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto "a decenas de familias" venezolanas.