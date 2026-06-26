Carlos Otero 26 JUN 2026 - 20:00h.

El ex de Isa Pantoja ha pasado de nuevo por el altar, pero antes de su actual esposa, tuvo muchas relaciones mediáticas

Alberto Isla, exnovio de Isa Pantoja, reaparece con una reflexión sobre el amor

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Alberto Isla regresaba hace unas semanas a la actualidad informativa a raíz de su sorprendente boda. El ex de Isa Pantoja y padre de su hijo mayor llevaba varios años retirado de la vida pública, pero durante su etapa mediática concadenó parejas de todo tipo: varias exnovias de Kiko Rivera, conocidas colaboradoras de Mediaset e incluso algún rumor que lo vinculó con la ex Miss España María Jesús Ruiz.

Estefanía Fernández, la madre de su primer hijo

Antes de conocer a la hija menor de Isabel Pantoja y tener un hijo con ella, Alberto Isla ya había sido padre. Lo fue siendo prácticamente un adolescente junto a una joven andaluza de nombre Estefanía Fernández. En los primeros compases de su fama, la madre de su primogénito acudió a varios programas de Mediaset para denunciar que el entonces yerno de la tonadillera no cumplía como padre del pequeño Alejandro, que hoy es ya un adolescente.

Isa Pantoja, una relación en dos tiempos

Alberto Isla mantuvo una relación peculiar con Isa Pantoja. Estuvo con ella durante el embarazo y los primeros meses de vida de su hijo en común, pero antes de que Albertito cumpliese su primer año la pareja ya había roto. Cuatro años más tarde, en 2018, retomaron su relación e incluso protagonizaron una boda por el rito garífuna en ‘Supervivientes’. Sin embargo, esta segunda oportunidad tampoco tuvo un final feliz.

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Boda por la Iglesia y divorcio exprés con Techi Cabrera

En 2014, Alberto Isla dio la campanada al anunciar su boda por la Iglesia con Techi Cabrera, una de las novias más mediáticas de Kiko Rivera, lo que la convertía además en su excuñada. La pareja se dio el “sí, quiero” en una ceremonia religiosa en Sanlúcar de Barrameda. Estuvieron casados tan solo tres semanas, pero fueron intensas: entre la boda y la demanda de divorcio supieron que Techi estaba embarazada y, poco después, que había perdido el bebé.

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Otras dos exnovias de Kiko: Gaby y Triana

Durante sus años de mayor exposición mediática, Alberto Isla también mantuvo relaciones con otras dos exparejas de su entonces cuñado, Kiko Rivera. En 2014 se le relacionó con Triana Ramos, que había sido tronista y hoy es influencer, y un año después con Gaby Sánchez, exconcursante del reality ‘Campamento de Verano’.

Luisa Kremleva, por obra y gracia de ‘MYHYV’

Alberto Isla fue tronista en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y salió del programa de citas junto a Luisa Kremleva. La joven llegó a su vida cuando él llevaba apenas un mes en el trono y explicó que se conocían previamente de las redes sociales. A partir de ahí iniciaron una historia breve y rodeada de incógnitas, ya que Alberto decidió abandonar el programa sin aclarar del todo la naturaleza de la relación. Se limitó a anunciar que dejaba el trono para “empezar algo con Luisa”, una decisión que dejó completamente descolocado al equipo.

María Jesús Ruiz, un rumor sin confirmar

Alberto Isla y María Jesús Ruiz coincidieron en ‘Supervivientes 2018’ y, tras su paso por el concurso, surgieron informaciones que apuntaban a una “amistad especial” entre ambos. La complicidad era tan evidente que la propia ex Miss España tuvo que pronunciarse para negar cualquier relación sentimental. “A Alberto le quiero mucho, pero es como mi hermano pequeño, incluso le estoy buscando novia”, aseguró.

Su actual esposa, de nuevo por la Iglesia

Alberto Isla se ha casado de nuevo por la Iglesia hace apenas unos días. Lo ha hecho con una mujer totalmente anónima, de la que no ha trascendido ningún detalle. Aunque el andaluz ha llevado este enlace con total discreción, la noticia terminó saliendo a la luz a través de las redes sociales de su entorno más cercano.