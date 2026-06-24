Lorena Romera 24 JUN 2026 - 13:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a revisión y actualiza los niveles de su embarazo ectópico

Marta Peñate acude al hospital de urgencia tras sufrir una hemorragia interna: "La inyección no ha funcionado"

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Marta Peñate ha acudido al hospital para someterse a nuevas pruebas médicas por su embarazo ectópico cornual. Tras sufrir una grave hemorragia hace apenas unos días, la exconcursante de 'Supervivientes' ha regresado a revisión. Con un semblante algo más optimista, la de Las Palmas de Gran Canaria ha reaparecido en sus redes para actualizar su estado de salud.

"Acabo de volver del hospital y hay buenas y malas noticias", ha arrancado explicando la influencer, quien se encuentra bajo estricta vigilancia debido a su embarazo ectópico cornual, que ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta en la porción de la trompa de Falopio que atraviesa la pared muscular del útero y representa entre el 2% y 4% de los embarazos ectópicos, considerándose una "urgencia médica grave", según la página web especializada Elsevier.

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Tal y como ha explicado en estos stories, su organismo no ha respondido como se esperaba al tratamiento farmacológico y no ha disuelto el embrión. "La mala noticia es que me han tenido que volver a pinchar el metotrexato", ha desvelado, confirmando que ha tenido que repetir el proceso médico debido a que los niveles analíticos de los días anteriores no eran los idóneos: "Me han tenido que volver a pinchar, porque la hormona no había bajado suficiente".

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A pesar de tener que pasar por el trago de la nueva inyección, la última analítica ha arrojado algo de esperanza tras el susto que supuso perder "medio litro de golpe". "La buena noticia es que ha bajado un poquito la hormona del embarazo, cosa que es buena señal", ha celebrado. Y es que esta pequeña mejoría en la analítica ha devuelto la ilusión a la pareja después de cancelar de última hora sus vacaciones a la Costa Amalfitana.

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El italiano había explicado que no poder ir a este viaje a Italia le dolía especialmente porque suponía perderse la boda de su primo -a quien considera un hermano- y renunciar a sus únicas vacaciones del año por motivos de trabajo.

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Pero ahora, con los nuevos resultados, los médicos les han dado una posibilidad a expensas de la próxima revisión: "Me han dicho que si el viernes doy la hormona a la mitad, me puedo ir a la boda del primo de Tony, y que el próximo viernes sería la el siguiente control. Eso sí, que tenga precaución y demás. Así que me dejarían una semana de relax. ¡Ay... Por fin!", ha contado emocionada.

A pesar de la felicidad que le produce la mera posibilidad de acompañar a su chico al enlace y disfrutar de estos días de descanso, Marta Peñate prefiere mantener la calma: "Tampoco quiero cantar victoria, no vaya a ser que el viernes no haya bajado lo suficiente y me tenga que quedar. Lo bueno es que estaría una semana hasta el viernes siguiente sin tocar un hospital".