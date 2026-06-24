Lorena Romera 24 JUN 2026 - 19:26h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' posan juntos por primera vez tras conocerse su crisis sentimental

El refugio de Almudena tras hacerse pública su crisis con Borja: "De todos los planes, siempre será mi favorito"

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Después de unos días de lo más convulsos tras hacerse pública la crisis en su relación, Almudena Porras y Borja Silva han decidido dar un giro de 180 grados a la situación. Después del vídeo en el que él confesaba encontrarse en un mal momento y que ella pusiera rumbo a su tierra natal para refugiarse con los suyos, la pareja de concursantes de 'Supervivientes' ha reaparecido en una publicación con la que dan pistas del momento que atraviesan.

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A través de un vídeo compartido en las redes, Almudena y Borja dicen adiós a sus respectivas rutinas y ponen el modo avión para dar comienzo a unas más que necesarias vacaciones. Un post en el que vemos arrastrar una maleta por la terminal del aeropuerto, cogidos de la mano, seguido de unas espectaculares vistas desde la ventanilla de un avión.

Después de unas imágenes en las que les vemos a ambos felices, muy sonrientes e incluso regalando algún que otro bailecito a cámara, Almudena y Borja posan juntos, demostrando que siguen unidos, dispuestos a salvar su historia de amor.

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Una romántica e inesperada escapada que cobra un significado muy especial si tenemos en cuenta que hace tan solo unos días Borja estaba hablando del difícil momento de su relación: "Desde que llegué de 'Supervivientes' no soy capaz de cuadrar mi cabeza". Un vídeo en el que el que fuera tentador dejaba claro que estaban "luchando" por su relación, y ahora se ha confirmado.

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"A veces irse también es una forma de encontrarse", escribe la malagueña junto a esta publicación, donde también anima a sus seguidores a adivinar el destino de la escapada: "¿A dónde creéis que vamos? Os leo". Un viaje con el que la pareja toma también distancia del ruido mediático y de la presión de las redes para centrarse en su bienestar y en el futuro de su relación.