Natalia Sette 23 JUN 2026 - 12:53h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aclara con total honestidad si la canción que ha lanzada la canta ella y si la letra es de si puño y letra

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Anita Williams ha sorprendido a todos sus seguidores con una canción cargada de indirectas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha aventurado en el mundo de la música sacando su primer ‘single’ llamado ‘Mala fama’. Las críticas no han tardado en llegar y la influencer ha aclarado si la voz es suya y si la letra la ha escrito ella.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, que se define como “polifacética”, ha decidido sacar a relucir sus dotes como cantantes sacando una canción llena de dardos. Con frases como: “Me convertiste en villana en tu película falsa”, “Subiste chats editados como si fueras un santo y yo aguantando los rumores” o “Yo daba la cara y tu jugabas conmigo”, sus seguidores no han tardado en deducir que Montoya es el destinatario.

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Su relación con el andaluz estuvo cargada de idas y venidas desde que participaron en el programa de las tentaciones. Aunque su historia terminó definitivamente hace muchos meses, ella misma ha reconocido que la escribió hace tiempo. “Es una letra que la tenía escrita desde hace mucho tiempo y la acabé de modificar del todo en Noviembre o así”, ha comenzada aclarando en sus ‘stories’.

Todo apunta a que la escribió cuando peor lo estaba pasando con Montoya, antes de que sus caminos se separaran definitivamente. “Todo lo que yo escribo es lo que siento en cada momento y con la música pues suena mejor”, ha dicho convencida. Además, ha dejado claro que tiene muchas más letras guardadas en la recámara, así que parece que su faceta artista no ha hecho más que empezar: “Tengo como 50 escritas por mi”.

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Otras de las cosas que ha querido dejar claro es si la ha cantado ella, si es realmente su voz. Desde el momento en que la lanzó, muchos seguidores aseguraron que era IA, pues no se asemejaba nada a su voz real. “Me estáis diciendo que no es mi voz”, ha dicho algo indignada.

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La influencer le ha preguntado a su comunidad si alguna vez han escuchado que la voz de cualquier persona cuando canta sea igual a cuando habla. Además, no ha tenido reparo en admitir que está modificada por los arreglos musicales. “Existen ingenieros musicales, productores que te la arreglan…”, ha confesado con honestidad.

Ajena a las críticas, la exconcursante de ‘GH DÚO’ está muy feliz de haber lanzado por fin su primera canción y promete que no será la última. “Espero que les haya gustado y que se la pongan en el coche”, ha terminado diciendo.