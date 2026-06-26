Las primeras palabras de Carolina Perles sobre cómo han recibido la sentencia de su padre sus hijos de 18 y 14 años

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Tras darse a conocer la histórica condena a José Luis Ábalos, su exmujer Carolina Perles se sienta '¡De viernes!' donde ha roto su silencio por primera vez en un plató.

Carolina Perles toma asiento para confesar a Beatriz Archidona y Santi Acosta cómo ha recibido la noticia la familia.

Las primeras palabras de Carolina Perles en un plató

"Nadie esperábamos tanto", es la primera respuesta que da la entrevistada. "Yo pensaba que serían unos 14, pero 24 realmente es demasiado y, lo hemos comentado en casa, alguien que haya cometido un crimen no le ponen ni si quiera tanta pena", añade.

Así se han tomado la noticia sus hijos

Víctor Ábalos ha reaccionado públicamente a la sentencia, pero Ángela Portero pregunta cómo se lo han tomado sus hijos pequeños. Sin embargo, confiesa: "Desde la sentencia se ha mantenido en silencio".

No obstante, su hija mayor se enteró y, al tener un examen al día siguiente, señala que "lo afrontó como pudo". En el caso de su hijo menor, asegura que han "tratado de evitar que se entere de esto".

Al ser inevitable que se informase sobre el juicio a través de las redes sociales, lo cierto es que fue Carolina Perles quien fue poniéndoles sobre aviso. "Ella realmente es muy consciente porque ha estado mediatizado todo el tiempo y su padre ha estado en contacto con ella recomendándole no ver la televisión", señala.

Cómo se enteró Carolina Perles de la sentencia

La exmujer de Ábalos asegura que se se enteró por los medios de comunicación: "Me quedé pensando qué pena y también cómo lo explico". Y es que Carolina Perles se esperaba "menos" por la información que corría por los medios: "Yo no veo a José desde que llega al cargo y cómo se comporta, yo veo al padre de mis hijos y qué pena que por dejarse rodear por gente que, a mi modo de ver, le hicieron más mal que bien...".

Su reacción a las lágrimas de Víctor Ábalos

"Lo veo natural y normal. Es su padre y es lógico", afirma cuando le preguntan sobre la reacción de Víctor Ábalos a la sentencia. Es él quien tiene contacto directo actualmente con el exministro y a quien recae los poderes ahora que su padre se encuentra en prisión: "Tenemos que ser conscientes de que uno de mis hijos es menor y yo tengo la custodia pero no tengo la patria potestad y en algunas cosas se necesita la firma del padre".

Por esta razón, han tenido que interferir con Víctor Ábalos, siendo directamente su hijo quien se pone en contacto con él: "Yo dejé de hablar en el momento en el que opiné sobre la decisión de cambiar de abogado y no hacer caso a Aníbal".