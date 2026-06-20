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¿Discutieron Makoke y Gonzalo el día de su boda? ‘¡De viernes!’ muestra las imágenes inéditas del enlace y ellos responden

¿Discutieron Makoke y Gonzalo el día de su boda? ‘¡De viernes!’ muestra las imágenes inéditas del enlace y ellos responden
Las imágenes inéditas de la boda de Makoke. telecinco.es
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Hace exactamente una semana, Makoke vivía uno de los día más especiales de su vida: su boda con Gonzalo. Tras este momento tan especial, la televisiva y su marido se sientan en el plató de '¡De viernes!' para comentar junto a los colaboradores las imágenes inéditas más impactantes de su enlace matrimonial: desde su peculiar forma de cortar la tarta hasta su esperadísimo tercer vestido de novia. ¡No te lo pierdas!

Además, la pareja aclara algunas de las polémicas e informaciones que se difundieron sobre su boda, como las críticas al menú o su supuesta discusión las horas antes de 'sí quiero'. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Estuvo su boda a punto de no producirse? ¿Hubo críticas hacia el menú? Gonzalo y Makoke lo aclaran todo.

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Las imágenes inéditas de la boda de Makoke y Gonzalo

Tras recordar los minutos de nervios previos al 'sí quiero', Makoke y Gonzalo se sinceran sobre lo que realmente ocurrió, desvelando si es cierto que tuvieron una fuerte discusión por la mañana durante el desayuno: "Yo me levanté para ir a recoger a una compañera nuestra y se vino conmigo", desmiente Makoke.

Las imágenes inéditas de la boda de Makoke: desde su peculiar forma de cortar la tarta hasta su esperadísimo tercer vestido de novia
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Aunque, al mismo tiempo, la colaboradora confiesa: "Si que es verdad que en el desayuno hablamos y le dije que a partir del mediodía no le quería ver, que no nos íbamos a estar vistiendo juntos, y me dijo que no le importaba. Pero no fue un discusión, estábamos en plan gracioso. Yo creo que mandaron un espía y que escuchó eso. Una discusión de coña", explica la colaboradora de televisión en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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