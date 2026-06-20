Antía Troncoso 20 JUN 2026 - 02:54h.

Makoke y Gonzalo visitan '¡De viernes!' tras darse el 'sí, quiero' y responden a todas las polémicas sobre su boda

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Hace exactamente una semana, Makoke vivía uno de los día más especiales de su vida: su boda con Gonzalo. Tras este momento tan especial, la televisiva y su marido se sientan en el plató de '¡De viernes!' para comentar junto a los colaboradores las imágenes inéditas más impactantes de su enlace matrimonial: desde su peculiar forma de cortar la tarta hasta su esperadísimo tercer vestido de novia. ¡No te lo pierdas!

Además, la pareja aclara algunas de las polémicas e informaciones que se difundieron sobre su boda, como las críticas al menú o su supuesta discusión las horas antes de 'sí quiero'. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Estuvo su boda a punto de no producirse? ¿Hubo críticas hacia el menú? Gonzalo y Makoke lo aclaran todo.

Las imágenes inéditas de la boda de Makoke y Gonzalo

Tras recordar los minutos de nervios previos al 'sí quiero', Makoke y Gonzalo se sinceran sobre lo que realmente ocurrió, desvelando si es cierto que tuvieron una fuerte discusión por la mañana durante el desayuno: "Yo me levanté para ir a recoger a una compañera nuestra y se vino conmigo", desmiente Makoke.

Aunque, al mismo tiempo, la colaboradora confiesa: "Si que es verdad que en el desayuno hablamos y le dije que a partir del mediodía no le quería ver, que no nos íbamos a estar vistiendo juntos, y me dijo que no le importaba. Pero no fue un discusión, estábamos en plan gracioso. Yo creo que mandaron un espía y que escuchó eso. Una discusión de coña", explica la colaboradora de televisión en el vídeo que acompaña a esta noticia.