Lidia González 17 AGO 2026 - 09:28h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ enseña todas las prendas que tiene y desvela cuál es el tipo de ropa sin la que no puede vivir

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Almudena Porras llega muy emocionada a mtmad para mostrarle a todos sus seguidores el gran sueño que ha cumplido tras muchos años. Después de contar el desagradable incidente que ha vivido en su viaje a Mallorca, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ abre las puertas de su vestidor. Muy ilusionada por el gran paso que ha conseguido dar, la influencer enseña la colección más preciada de su armario. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha mostrado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Es un sueño, me siento agradecida a la vida”, asegura la creadora de contenido. La andaluza todavía tiene que terminar los últimos detalles de esa estancia tan preciada, pero ha querido enseñar el punto en el que se encuentra. Estantería por estantería, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha hablado del desajuste en su regla tras su regreso de Honduras, enseña todas las prendas que tiene y muestra cómo las tiene colocadas: “No está super ordenado, pero yo me entiendo”.

Además, la influencer ha mostrado todos los secretos que guarda en su armario, entre los que se incluyen algunas prendas de su paso por ‘La isla de las tentaciones’ o de su etapa como miss. La creadora de contenido se ha sincerado con sus seguidores y ha contado cuál es su tipo de ropa favorita, sin la que no puede vivir: “Los amo, tendría que tener dos cajones”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha mostrado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!