Nuria Fergó, de nuevo enamorada: todos los detalles sobre su nuevo novio

Fiesta 28 JUN 2026 - 09:36h.

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Nuria Fergó es una de las cantantes más famosas de nuestro país, pero su vida no ha sido nada fácil (tal y como confesó en una desgarradora entrevista en 'Madres: desde el corazón'). Ha pasado por momentos durísimos rompiendo con el amor de su vida, desgarrada de dolor, con un matrimonio roto y una segunda boda que nunca llegó. Creía que ya no volvería a creer en el amor... pero se equivocaba. Desvelamos en 'Fiesta' quién es la nueva pareja de Nuria Fergó.

Todo sobre el nuevo amor de Nuria Fergó

Tal y como ella misma ha confesado, Nuria Fergó no ha tenido buenas experiencias en el amor, pero ahora se encuentra de nuevo feliz e ilusionada con un nuevo romance. Omar Suárez tiene todos los detalles, en exclusiva para 'Fiesta': "Está, además, con un tío estupendo que se llama Claudio Bruno, que es empresario y productor de cine y televisión".

Claudio es italoargentino que lleva viviendo en España desde el año 1998 y Nuria y él se conocieron hace cuatro meses trabajando: "Él la contrató a ella y, a raíz de ahí, surgió la chispa". Pero algo a destacar es que sus familias ya se conocen: "Nuria está muy feliz y Claudio también. Él es muy buen tío, enhorabuena a los dos", sentencia Omar.