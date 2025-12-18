Nuria Fergó se sincera en 'El tiempo justo': "El 2025 ha sido el año más duro de mi vida"

Miguel Salazar Madrid, 18 DIC 2025 - 20:34h.

La artista asegura que ha vivido en 12 meses un proceso lleno de cambios

La desgarradora entrevista de Nuria Fergó en 'Madres: desde el corazón', íntegra y a la carta

Nuria Fergó ha vivido de todo este 2025. La artista, que saltó a la fama en 2002 cuando participó en la primera edición de 'Operación Triunfo', asegura que ha descubierto cómo ha tenido que "pasar" por momentos difíciles para ser quien es hoy en día.

La cantante, que ya se abrió como nunca en una entrevista muy especial en el programa 'Madres: Desde el corazón', se sincera en el espacio de Telecinco presentado por Joaquín Prat y aclara que el 2025 ha sido "el año más duro" de su vida. El periodista le asegura tras ello que la astrología dice que este 2025 cerramos un ciclo de 9 años para empezar uno nuevo en 2026. "Lo sé porque lo he vivido, no porque lo digan los astros", admite Fergó.

Los momentos más duros que ha vivido este año Fergó

La artista malagueña especifica cuáles han sido sus decisiones más duras. "Tengo una niña de 14 años, adolescente. He dejado a mi pareja, mi padre se murió al par. No me ha dado tiempo para gestionar un duelo mas el proceso para llegar a la separación, esto no es de un día para otro", cuenta.

La cantante demuestra sus valores asegurando que "en la vida estamos para aprender algo". "He vivido muchas situaciones, juntas de tomar decisiones, cerrar ciclos, pérdidas... la cabeza me iba a mil, muchas cosas", comparte.

Fergó está convencida de que la terapia es fundamental para ir avanzando y creciendo. "Me he dado cuenta de que esto es porque hay que subir otro escalón, te tienes que romper por todos lados para preguntarte muchísimas cosas", admite.

Ahora, con 46 años y habiendo atravesado todo tipo de momentos y emociones, Nuria Fergó reconoce que va hacia otro rumbo vital. "Quiero ser diferente, conservando mis valores y mi esencia", señala.