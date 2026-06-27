El influencer Plex sorprendió a la artista y se subió al escenario para felicitar a Aitana

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La noche de Aitana en Avilés ha sido muy especial porque a medianoche comenzó su cumpleaños y su equipo le tenía preparada una sorpresa dentro de su gira 'Cuarto Azul Tour'. Según informa 'El Comercio', a las 00:00 horas los bailarines que compartieron escenario con la cantante comenzaron a cantarle cumpleaños feliz y le sacaron una tarta de cuatro pisos preparada por la confitería avilesina Vidal.

La pastelería recibió el encargo y se puso manos a la obra para prepararla. La tarta se hizo de color azul, como no podía ser de otra manera, y de un gran tamaño. También le pusieron 27 velas que la cantante sopló junto al público cerca de Manu Rico, uno de los bailarines que también celebraba su cumpleaños.

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Plex sorprendió a Aitana en el escenario

Manu tomó la iniciativa y empezó a cantar el Cumpleaños feliz sobre el escenario. Lo que comenzó como un pequeño gesto acabó con todo el público cantando al unísono creando un ambiente emotivo e inesperado para Aitana. Ambos soplaron las velas juntos mientras todos seguían entonando la canción. Tras ese instante, la cantante aprovechó para despedirse de sus fans en Avilés por todo el cariño que ha recibido.

El influencer Plex sorprendió a la artista y se subió al escenario. Una sorpresa que muchos se veían venir tras ver a su madre y su hermana en el recinto. Y es que Plex no podía faltar en esta noche tan especial para la cantante.

Aitana se ha convertido en uno de los rostros favoritos de marcas del calibre como Fendi, Roberto Cavalli, Versace o MM6 Maison Margiela.