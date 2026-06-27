La ola de calor ha provocado paralizaciones de más de 700 vuelos en aeropuertos británicos como Heathrow y Gatwick

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El Instituto de Meteorología de Dinamarca ha confirmado que la ciudad de Aarhus ha registrado el récord máximo de temperatura en un día de junio desde que comenzaron los estudios históricos en 1874 al registrar por vez primera 37ºC en medio de la ola de calor que sacude Europa.

Tras anunciar en redes sociales 36,6ºC al norte de Odense, el DME, solo una hora después, anunciaba la situación en Aarhus, "y sigue subiendo".

Más de 700 vuelos, paralizados por la ola de calor

La ola de calor ha provocado paralizaciones de más de 700 vuelos en aeropuertos británicos como Heathrow y Gatwick por inminentes lluvias vinculadas a la ola de calor. El Servicio de Ambulancias de Londres ha informado por su parte de que este pasado viernes fue el día más ajetreado de su historia moderna al atender 8.869 llamadas de emergencia.

La Policía de Berlín ha recurrido al uso de cañones de agua para ayudar a la gente a refrescarse en la capital alemana en medio de la ola de calor, informa por su parte 'Der Tagesspiegel' en medio de alerta roja por altas temperaturas en Francia, Suiza, Austria y Hungría.

Drewitz registra un nuevo récord tras llegar a los 41,5ºC

La localidad de Drewitz, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, ha registrado este sábado una temperatura de 41,5ºC, un récord absoluto para el Servicio Meteorológico Alemán, mientras en otros países europeos sufren también las altas temperaturas.

El anterior récord alemán se batió el viernes con los 41,3ºC de Saarbrücken, en el Sarre, unas cifras preliminares que podrían aún ser revisadas por el servicio meteorológico. El récord previo son los 41,2ºC medidos el 25 de julio de 2019. El calor empieza a causar estragos en elementos como las autopistas alemanas, con cierres en vías como la A2 que comunica Berlín con el oeste de Alemania. "La A2 sigue rompiéndose y seguimos teniendo que cerrar un tramo tras otro", ha explicado un portavoz policial desde Ziesar, en Brandenburgo.