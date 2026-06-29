Samantha Busch y la desgarradora pregunta que su hija de 4 años le hace a su padre muerto

"Se despierta todos los días, le cuenta cómo durmió, qué va a hacer hoy y le pregunta si se lo está pasando bien en el cielo", dice su madre.

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Kyle Busch fue ingresado el 21 de mayo de 2026 en un hospital de Charlotte debido a una neumonía y sepsis. Falleció ese mismo día a los 41 años de edad. Los días anteriores, el piloto había estado lidiando con un resfriado sinusal durante la carrera de Watkins Glen. No le dio importancia, pero algo grave la pasaba sin saberlo. Se manifestó 24 horas antes cuando quedó inconsciente mientras hacía pruebas en un simulador en el centro técnico de General Motors en Concord. Desde ese día la vida de su familia dio un vuelco. Su hija pequeña Lennix, su hijo Brexton y su esposa Samantha Busch se quedaban sin un pilar fundamental a una edad muy temprana.

Samantha Busch ha descrito en sus redes sociales su estado de ánimo, pero lo que más llama al atención es la postura ante la muerte de su padre que ha asumido su hija pequeña. "Se despierta todos los días, le cuenta cómo durmió, qué va a hacer hoy y le pregunta si se lo está pasando bien en el cielo", dice su madre, aún sorprendida ante su pequeña, que desayuna con dos fotos de su padre frente a ella.

"Perdí al amor de mi vida, a mi alma gemela y a mi mejor amigo", escribió. "Al hombre con quien construí mi vida y con quien pensé que envejecería. Pero sigo siendo mamá". Samantha señaló que "el duelo no impide ser madre", y añadió que, a pesar de cómo se siente, sigue teniendo la responsabilidad de ser madre cada día.

"Aún llega la mañana", dijo. "Hay preguntas que responder, lágrimas que secar, carreras a las que llegar, cuentos para dormir que leer y dos niños que intentan comprender una pérdida que ningún niño debería tener que afrontar jamás". Aunque la gente pueda pensar que se mantiene fuerte, la madre de dos hijos reveló: "La mayoría de los días no me siento fuerte".

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"Extraño a Kyle cada segundo de cada día", confiesa. "Quiero acurrucarme y llorar. Pero soy madre". Samantha reconoce que sus dos hijos "todavía necesitan abrazos, consuelo, risas, rutinas" y "alguien que les ayude a sobrellevar el dolor de sus corazones".

"Cuando tus hijos sufren, algo dentro de ti se apodera de ti. Te levantas temprano, lloras a gusto y luego preparas los panqueques. Respondes a las preguntas lo mejor que puedes cuando aún tienes tantas otras. Sonríes para ellos cuando sientes dolor físico porque lo extrañas muchísimo. Haces todo lo posible para que sigan siendo niños y no carguen con todo el peso de esto. Como madre, lo único que deseas es que tus hijos se sientan seguros, amados y protegidos, incluso cuando tu propio mundo se ha derrumbado. Ellos son la razón por la que sigo adelante. Por Brexton. Por Lennix. Por él".