A través de este desafío, la princesa de Gales ha manifestado que ha experimentado "una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico"

Kate Middleton, al borde del llanto, con una paciente que termina su tratamiento de cáncer: "La sanación va mucho más allá"

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Kate Middleton ha protagonizado uno de los retos más exigentes de su vida, tanto a nivel físico como emocional. Tras superar el cáncer y anunciar a comienzos de 2025 que la enfermedad se encontraba en remisión, la princesa de Gales ha querido llevar a cabo una hazaña histórica: completar el National Three Peaks Challenge, una de las pruebas de montaña más duras de Reino Unido. ¿Su objetivo? Recaudar fondos para la investigación y la atención integral a los pacientes oncológicos y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan la enfermedad.

Su reto había permanecido en secreto hasta que fue la propia princesa quien, este pasado domingo, lo dio a conocer a través de un vídeo publicado en sus redes sociales junto a un emotivo mensaje.

Tal y como explicaba, los fondos irán destinados a la Royal Marsden Cancer Charity, vinculada al hospital donde la propia esposa del príncipe Guillermo recibió tratamiento durante su enfermedad.

El mensaje de Kate Middleton, los detalles del reto y su cáncer

"Cada año, cientos de miles de personas en este país escuchan las palabras que nadie quiere oír. Lo que sigue es un camino que pone a prueba cada parte de nuestro ser: física, emocional, psicológica y espiritualmente. Los desafíos se extienden, afectando a familias, amistades, trabajo y los momentos de soledad que compartimos con nuestros pensamientos", comienza explicando.

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Middleton ha recalcado que "el cáncer no solo afecta al cuerpo". "Cambia la forma en que pensamos y sentimos, e impacta profundamente en cada aspecto de la vida. Lo sé por experiencia propia, y sé que el camino durante y después del tratamiento requiere más que solo medicamentos".

Por eso, con el "Desafío Nacional de las Tres Cumbres", no solo pretende realizar un reto físico, sino también lo ha visto como "una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico".

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"A través de este desafío, quiero crear conciencia sobre el profundo impacto de las enfermedades graves y la importancia de una atención médica integral. Tenemos la oportunidad de transformar el futuro de la atención oncológica holística, permitiendo que más personas en todo el país accedan al tipo de apoyo personalizado que puede marcar una diferencia significativa durante y después del tratamiento médico", ha manifestado.

El desafío consiste en ascender las tres cumbres más altas de Gran Bretaña en un plazo inferior a 24 horas. Para conseguirlo, los participantes deben recorrer cientos de kilómetros por carretera entre cada montaña y completar un exigente recorrido a pie.

Así, Kate Middleton logró ascender Ben Nevis, en Escocia, Scafell Pike, en Inglaterra, y Snowdon, en Gales. En total recorrió aproximadamente 37 kilómetros de senderismo y realizó cerca de 740 kilómetros por carretera entre las distintas montañas. Todo ello en menos de un día.

Según ha explicado el Palacio de Kensington, realizó la travesía prácticamente en solitario, aunque contó con el apoyo logístico de equipos de rescate de montaña durante el recorrido.

Al finalizar la última ascensión fue recibida por el príncipe Guillermo, sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, así como por sus padres y su hermano James Middleton. Además, la Casa Real considera que se trata del primer miembro de la familia real británica que completa este desafío.

La princesa fue diagnosticada de un cáncer cuyo tipo nunca se hizo público después de someterse a una cirugía abdominal en enero de 2024. En marzo de ese mismo año anunció que estaba recibiendo quimioterapia preventiva, lo que la obligó a retirarse temporalmente de la vida pública.

Tras completar el tratamiento, fue recuperando poco a poco su agenda institucional y, en enero de 2025, confirmó que el cáncer estaba en remisión durante una visita al hospital Royal Marsden, donde había sido tratada. Desde entonces ha querido utilizar su experiencia personal para visibilizar las necesidades de los pacientes durante y después del tratamiento.