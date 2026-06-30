Encuentran muerto al hermano de Caroline Flack seis años después de que la presentadora se quitara la vida
El hombre, de 55 años, fue hallado inconsciente en su casa de Norwich y trasladado al hospital, donde finalmente falleció
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Paul Flack, de 55 años y hermano de la fallecida presentadora de televisión Caroline Flack, fue encontrado muerto en su casa de Norwich el pasado 21 de junio. Flack ha fallecido seis años después de que la expresentadora de 'Love Island' se quitara la vida.
Según los informes recogidos por ‘The Independent’, Paul fue encontrado inconsciente en su casa y trasladado al Hospital Norfolk and Norwich, donde finalmente falleció.
Este lunes 29 de junio se abrió una investigación sobre su muerte y la vista judicial está prevista para el 23 de octubre. Según informa ‘Daily Mail’, la forense Yvonne Blake declaró que era necesario realizar más investigaciones antes de poder esclarecer por completo las circunstancias que rodearon su muerte.
Paul, diseñador gráfico, nació en Enfield el 18 de junio de 1971, murió tan solo tres días después de cumplir 55 años. Según recogen estos medios, Paul parecía ser una persona activa en su comunidad local. En septiembre del año pasado, junto con el propietario del sello discográfico Henry Comb, fue anunciado como DJ en el Last Pub Standing de Norwich.
La última publicación de Paul en Instagram, compartida en junio de 2020, fue un homenaje a su hermana, quien falleció ese mismo año : "Esta será mi última publicación aquí", escribió en aquel entonces. "Que quienes lo sepan sientan vergüenza eterna. Te quiero, Caroline".