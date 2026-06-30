Las primeras informaciones apuntaban a que la actriz había perdido la vida como consecuencia de una meningitis y una grave infección sanguínea

La turbulenta vida de Daveigh Chase, muerta a los 35 años: de ser la actriz de 'The Ring' a vivir en la calle tras su adicción a las drogas

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La muerte de Daveigh Chase, la actriz que aterrorizó a toda una generación al interpretar a Samara Morgan, la inquietante niña de 'The Ring', vuelve a ocupar titulares apenas unas semanas después de su fallecimiento.

Cuando se conoció la noticia de su muerte, las primeras informaciones apuntaban a que había perdido la vida como consecuencia de una meningitis y una grave infección sanguínea que derivó en una sepsis. Sin embargo, ahora, el informe definitivo del forense de Los Ángeles ha revelado una realidad muy distinta.

La autopsia ha concluido que la causa oficial de la muerte fue el sida, una enfermedad que había debilitado su sistema inmunitario y que terminó desencadenando las complicaciones médicas que acabaron con su vida.

El informe también señala el consumo de múltiples sustancias como un importante factor contribuyente, aunque la muerte ha sido catalogada como causa natural.

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El fin de la carrera de la actriz, su desaparición y su muerte

Chase alcanzó la fama siendo apenas una niña. Comenzó muy pronto trabajando en anuncios y pequeños papeles de televisión antes de convertirse en una de las jóvenes actrices más reconocidas de comienzos de los años 2000.

Su gran salto llegó en 2002 por partida doble. Ese mismo año prestó su voz a Lilo en la versión original de 'Lilo & Stitch', uno de los mayores éxitos de Disney, y dio vida a Samara Morgan en 'The Ring', el remake estadounidense de la película japonesa que revolucionó el cine de terror.

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Su interpretación de la niña que emergía de la televisión con el rostro oculto por su largo cabello negro se convirtió en una de las imágenes más icónicas del género. El personaje le valió incluso el premio MTV Movie Award a la Mejor Villana y la convirtió en una de las jóvenes promesas de Hollywood. Después participó también en producciones como 'Donnie Darko', 'Big Love', 'Charmed', 'Urgencias' o 'Sabrina, cosas de brujas'.

Pero tras aquel éxito precoz comenzó un largo declive. Con el paso de los años, la actriz fue desapareciendo poco a poco de la industria. Sus apariciones fueron cada vez más esporádicas hasta prácticamente abandonar la interpretación. Su último trabajo como actriz llegó en 2016.

Mientras tanto, empezaban sus problemas personales. Diversas personas de su entorno han explicado tras su fallecimiento que llevaba años luchando contra una adicción a las drogas y que esa situación terminó provocando su deterioro tanto físico como mental. Su padre reconoció que sufría problemas de abuso de sustancias desde hacía mucho tiempo.

Tras conocerse su muerte también han comenzado a salir a la luz numerosos detalles de los últimos años de la actriz. Según han narrado a medios de comunicación estadounidenses personas de su entorno, Chase había atravesado una etapa complicada, llegando incluso a vivir en una autocaravana y pasando temporadas cerca de la zona de Skid Row, en Los Ángeles, una de las áreas con mayor concentración de personas sin hogar de Estados Unidos.

Su deterioro físico era evidente desde hacía tiempo. Poco antes de fallecer había sido hospitalizada con un cuadro de desnutrición severa, meningitis y varias infecciones sanguíneas que terminaron provocándole una sepsis. En un primer momento, esas complicaciones fueron presentadas como la causa de su fallecimiento.

No ha sido hasta ahora cuando el informe del Departamento del Forense del Condado de Los Ángeles ha aclarado definitivamente qué ocurrió.