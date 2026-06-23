Las gemelas Victoria y Cristina han querido homenajear a su difunto primo a través de las redes sociales en el que habría sido su 23º cumpleaños

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Victoria y Cristina Iglesias han vuelto a demostrar que el recuerdo de Niccolo Iglesias sigue muy presente en sus vidas. Las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger han compartido en sus historias de Instagram un emotivo homenaje dedicado a su primo coincidiendo con la fecha en la que habría celebrado un nuevo cumpleaños, un emotivo gesto que ha reflejado el fuerte vínculo que mantenían con él.

Las hermanas han publicado varias imágenes junto a Niccolo, rescatando recuerdos de algunos de los momentos más especiales que compartieron con él durante su infancia y juventud.

En las fotografías se puede ver a los tres posando y disfrutando juntos. "Feliz cumpleaños en el cielo a nuestro 'trillizo'. Te echaremos de menos siempre. El mejor primo del mundo", ha escrito Victoria, mientras que Cristina ha compartido: "23 años", destacando la edad que habría cumplido el joven en el día en el que habría soplado las velas de cumpleaños rodeado de los suyos.

Sobre Niccolo Iglesias y su relación con las gemelas

Y es que Niccolo ocupó siempre un lugar muy especial dentro del clan Iglesias. El joven era hijo del productor musical Jorge Iglesias y nieto de Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias. Por tanto, era sobrino nieto del cantante y primo de Victoria y Cristina, con quienes mantenía una relación muy estrecha. De hecho, era habitual verle compartir viajes, celebraciones y encuentros familiares con las gemelas.

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Niccolo residía en Miami y era muy querido por toda la familia. Su cercanía con las hijas menores de Julio Iglesias quedó reflejada en numerosos momentos públicos. Uno de los más recordados tuvo lugar en 2019, cuando acompañó a Victoria y Cristina al prestigioso Baile de Debutantes de París, una cita social de gran relevancia internacional en la que ejerció como uno de sus acompañantes. Aquellas imágenes mostraban la excelente relación que existía entre los primos.

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Pero su fallecimiento llegó en febrero de 2024, cuando tenía tan solo 20 años. La noticia supuso un duro golpe para toda la familia Iglesias, que vivió la pérdida con enorme discreción.

Poco después trascendió que el joven había luchado contra un tumor cerebral, enfermedad que acabó provocando su muerte. La familia optó por mantener la situación en el ámbito privado, algo habitual en el entorno del artista español.

Desde entonces, tanto Victoria como Cristina han recurrido en varias ocasiones a sus redes sociales para recordar a su primo. Cada aniversario y cada fecha importante se convierten en una oportunidad para rendir homenaje a quien fue uno de los miembros más queridos de la nueva generación de los Iglesias.