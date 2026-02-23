Lorena Romera 23 FEB 2026 - 13:52h.

La madre de Sofía Suescun cuenta que su medicación para el cáncer en la sangre que sufre ha perdido eficacia

La ganadora de 'GH' lanza un dardo a su madre Maite Galdeano: "Por el acoso que recibo..."

Maite Galdeano ha hecho saltar las alarmas con la última hora sobre su estado de salud. La madre de Sofía Suescun ha acudido al hospital a realizarse una biopsia de médula. Según ha explicado la que fuera concursante de 'Gran Hermano', esta intervención médica ha sido motivada por la pérdida de eficacia de la medicación que toma por la policitemia vera, el tipo de cáncer que sufre en la sangre.

A través de su perfil oficial de Instagram, la televisiva ha compartido un storie en el que da los detalles de esta reciente intervención médica a la que se ha tenido que someter porque su cuerpo ha dejado de responder a los fármacos que lleva años tomando por su dolencia.

Hablamos de la policitemia vera que padece desde los 38 años y que es el motivo de su incapacidad laboral, tal y como ella contaba en una entrevista para 'Lecturas'. "Podría mover en cualquier momento", relataba en este desgarrador testimonio. Se trata de un tipo de cáncer en la sangre que provoca que la médula ósea produzca demasiada cantidad de glóbulos rojos.

En la actualidad, sus niveles de plaquetas no disminuyen, situándose fuera de los rangos deseados por los facultativos. Tanto es así, que le han recomendado "resetear". Para ello, primero le han sometido a una biopsia de médula. "He ido muy asustada", ha reconocido la madre de Cristian Suescun, que ha explicado cómo se encuentra.

La prueba en cuestión ha consistido en una biopsia de médula, un procedimiento invasivo mediante el que se extrae una pequeña muestra sólida del tejido óseo para analizarla. Se utiliza para diagnosticar y monitorear enfermedades de la sangre. En el caso de Maite Galdeano, era necesaria para evaluar la evolución de su patología.

"Con la anestesia no he sentido dolor, pero estoy todavía que no me lo creo. Qué ganas tenía de salir", ha reconocido la que fuera concursante de 'Gran Hermano', que ha hecho partícipes a sus seguidores del desayuno que se ha tomado en forma de desayuno tras este mal trago. Una visita al hospital que ha hecho acompañada de Carlos, su compañero ya inseparable de vida, que está siendo ahora apoyo incondicional tras esta última hora sobre su cáncer en la sangre.