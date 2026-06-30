Claudia Barraso 30 JUN 2026 - 17:32h.

Verdeliss ha enseñado en sus redes sociales cómo es la pista y todas las instalaciones del crucero

El debut de Verdeliss en la 'Race to the King': rompe el récord y queda como la tercera mejor marca de la historia

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Verdeliss no para de añadir nuevas metas a su gran lista de premios que ha ganado demostrando al mundo que ser atleta no es solo entrenamiento, sino también sacrificio y constancia. Tampoco deja de sorprender anotando récords, como cuando hace apenas unos días consiguió batir la marca histórica en una prueba de Trail de 100 kilómetros.

La atleta ya ha sido convocada por España para el próximo Campeonato del Mundo, pero todavía queda mucho para eso, así que Verdeliss ha preferido entrenar de una manera muy poco habitual. El próximo maratón, concretamente su número 70, no va a ser por tierra o campo, sino en alta mar. De hecho, como ella misma ha retrasmitido en su cuenta de Instagram, ya ha embarcado en el crucero ‘Legend os Seas’.

Verdeliss, emocionada y todavía con la maleta, confesaba que estaba emocionada de subirse al barco y ver lo grande que son las instalaciones: “Entre personas y tripulación somos 7.600 a bordo y la pista de atletismo mide casi 700 metros y se encuentra en la quinta cubierta. En total hay 20, esto es una barbaridad”, explica emocionada para todos sus seguidores.

Así es la habitación y las instalaciones del crucero

Muchos usuarios también quisieron ver cómo era el camarote donde la atleta iba a poder descansar: “Es una habitación muy compacta, pero con todo lo necesario. Un sofá, para echarme mis siestas, cajones, la cama, un armario”. En otro vídeo enseñó las vistas desde el balcón de su habitación, pero después no pudo evitar ir hasta la pista donde realizará su próximo maratón.

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La pista tiene dos carriles, uno más rápido y otro más lento, pintados de amarillo con rayas blancas divisorias y en mitad de los pasillos del crucero. En sus historias, mientras enseñaba parte de la pista de atletismo, ha especificado que ella realizará 63 vueltas y 192 metros adicionales. “Una de las curiosidades es que no funcionan los GPS porque estamos en alta mar así que iremos contando la distancia de la manera más rudimentaria”.

Pero el barco no solo cuneta con una impresionante pista de atletismo, sino también con un enorme parque acuático, un alto rocódromo y una pista de golf, una pista de surf y un increíble gimnasio. Todas estas instalaciones están preparadas para que los atletas puedan entrenar los días antes de la maratón que se convertirá en una de las pruebas más históricas.