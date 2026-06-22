Claudia Barraso 22 JUN 2026 - 20:07h.

Verdeliss lo vuelve a hacer y completa los 100 kilómetros en Reino Unido en un tiempo de 10 horas: la tercera mejor marca femenina de la historia

Verdeliss competirá con la selección española en el Mundial de Atletismo de 100 kilómetros: "Que alguien me despierte"

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Verdeliss vuelve a romper otro récord en una nueva experiencia que también le ha servido para pasar tiempo junto a sus hijas en un viaje inolvidable. La navarra ha participado en una prueba de ‘Race to the King’ consiguiendo el mejor tiempo de todos los participantes en la carrera femenina de 100 kilómetros.

De esta manera, la deportista ha conseguido por más de media hora un récord femenino en toda la historia, además no es su único proyecto, sino que, tras esta increíble victoria, disputará el próximo Mundial de 100 kilómetros en septiembre, convocada por al Real Federación Española de Atletismo.

A través de un vídeo publicado en Instagram, la influencer aparecía celebrando la victoria alzando el reconocimiento que le regalaron en una de las pruebas de ultradistancias más reconocidas en todo Reino Unido, donde estableció un récord histórico de la carrera. Lo que más ha sorprendido es que, a pesar de conseguir esta increíble marca, es que era su primera vez en este tipo de prueba.

La increíble marca con la que rompe el récord

Verdeliss completó los 100 kilómetros en un tiempo récord de 10 horas, tres minutos y cuatro segundos, rebajando en más de media hora la anterior marca femenina que había registrada en esta prueba. Gracias a su increíble forma física pudo terminar como una de las terceras clasificadas absolutas entre todos los participantes.

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La propia deportista ha compartido su sorpresa y satisfacción tras la carrera con un mensaje tan breve como emotivo: “Mi primera carrera de Trail y pasó esto”. Además, también obtuvo una respuesta por parte de la organización que le agradeció todo su esfuerzo y dedicación: “Una increíble actuación de Estefanía desde el inicio hasta el final”. Era de las primeras veces de Verdeliss en una carrera fuera del asfalto, así lo demostró ella misma explicando en su post que corrió la carrera con unas zapatillas no muy adecuadas al terreno: “No me juzguéis”.