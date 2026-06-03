Celia Molina 03 JUN 2026 - 10:28h.

La influencer ha comunicado en sus redes sociales que será una de las representantes de España en el Mundial de 100 km

Verdeliss habla de las secuelas que ha sufrido tras correr 24 horas en una cinta andadora: "Me sentí incapacitada"

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Tras conquistar al mundo con su reto 777 (7 maratones, en 7 días, en 7 continentes), Verdeliss ha dado una gran noticia a través de sus redes sociales. La influencer, cuyo verdadero nombre es Estefanía Unzu Ripoll, ha pasado de ser conocida por mostrar públicamente cómo es su vida con ocho hijos a convertirse en uno de los referentes del atletismo español.

Tanto es así que, este año, ha sido seleccionada por la Federación Española de Atletismo para formar parte del equipo de nueve atletas que representarán a España en el Mundial de los 100 kilómetros, la máxima competición internacional de atletismo de ultrafondo en ruta. Y, para celebrarlo, ella misma ha publicado un vídeo de su primera maratón, dirigiéndose a aquella Estefanía que acababa de comenzar a correr en Viena y que no sabía la gloria que le esperaría en el futuro:

"Hola Estefi que recién terminabas tu primera maratón en Viena. Vengo del futuro para contarte que no solo estuvo bien seguir corriendo para curar tu alma…que además te llevó al Mundial. Que alguien me despierte, ya estoy en esto, intentaré dar lo mejor de mí…lo merece este equipo de mujeres fuertes", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Correrá junto a Gemma Arenas, María Romero y Carmen Pérez

El equipo al que se refiere es a la representación femenina que España tendrá en el Mundial, que este año se celebrará el próximo 20 de septiembre en la localidad coruñesa de Ames. El grupo estará liderado por Gemma Arenas, una de las grandes referencias españoles en el trail running y vigente Campeona de España. Junto a ella estarán María Romero, Carmen María Pérez y la propia Verdeliss.

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Verdeliss combina el atletismo con la crianza de ocho hijos

El equipo masculino, por su parte, lo formarán cinco hombres: Antonio Jesús Aguilar, Marco Álvarez, Carlos Gazapo, Jesús Rafael González y Félix Pont. Ellos defenderán el título del subcampeonato mundial logrado en Bangalore en 2024 frente a un total de 600 atletas.

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Verdeliss tendrá todo el verano para prepararse esta dura competición, considerada como una prueba de un nivel extremadamente alto. Sus fans saben de sobra de lo que esta influencer es capaz, pues nadie pensaba, el año pasado, que podría de ganar un maratón en la Antártida o que completaría todas las carreras del reto de los 7 maratones en 7 continentes diferentes. Solo el calor y los cambios de humedad hicieron mella en ella, demostrando que tiene una fortaleza fuera de lo común.

Mucho más si pensamos que, en su día a día, además de mantenerse en forma, también cuida, junto a su marido, de sus ochos hijos; un trabajo que ya dejaría exhausto a cualquier padre. Verdeliss, sin embargo, es capaz de combinar su vida personal con retos impensables, como el de las 24 horas que pasó corriendo sobre una cinta andadora.