El cantante interpretó su tema en la calle Santa María de la Blanca, en Sevilla

Robbie Williams está en Sevilla para actuar en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

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El cantante británico Robbie Williams protagonizó la noche de este pasado lunes 29 de junio, una actuación por sorpresa en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra.

Como se puede ver en varios vídeos publicados en redes sociales, el cantante, que este martes 30 de junio actúa en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, se encontraba dando un paseo por el casco antiguo de la capital andaluza, donde un joven estaba tocando su guitarra.

Algunos fans pudieron conocerle

Todo sucedió cuando, en un momento en el que el guitarrista callejero estaba interpretando los acordes de la canción 'Angels', el artista tomó el micrófono y ambos cantaron delante de las personas que en ese momento caminaban por la calle.

Mientras algunas pasaban de largo sin darse cuenta de la sorpresa que el cantante estaba ofreciendo, otras capturaron la imagen en vídeo y la compartieron en redes sociales, como una mujer brasileña que precisamente había viajado a Sevilla para ver el espectáculo del británico este martes en el festival.

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Nada más terminar la interpretación, Robbie Williams se despidió de los viandantes y siguió con su paseo por la calle, que se trataba de Santa María de la Blanca, en pleno casco antiguo de la ciudad andaluza.