Carlos Otero 01 JUL 2026 - 17:25h.

María Amores debuta como colaboradora en el nuevo magazine estival de Telecinco

Periodista y madre: conoce al nuevo fichaje de 'El verano se mueve'

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María Amores se estrena en Telecinco delante de las cámaras con una sección en 'El verano se mueve'. Conviene señalar que su debut tiene lugar ante los objetivos y bajo los focos porque la periodista cuenta con una amplísima trayectoria en programas de televisión. Desgranamos sus más de 25 años de experiencia en el medio.

Algunos momentos emblemáticos de Telecinco llevan su firma

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Salamanca, ciudad de la que procede, María Amores, de 48 años, comenzó su trayectoria en televisión antes incluso de que su esposo diese sus primeros pasos. Para ponernos en contexto y comprender la amplitud de su currículum, Amores llegó a la pequeña pantalla con Aznar en La Moncloa y doña Letizia aún soltera.

María Amores ha formado parte de los equipos de programas tan importantes como 'Gran Hermano', 'First Dates' o 'Pekín Express'. Coordinadora, guionista, redactora o encargada de casting, su vida laboral está repleta de momentos emblemáticos de la historia de la televisión: desde los 'GH' de Bea la Marquesa o Amor Romeira hasta realities míticos como 'La casa de tu vida' o talentos inolvidables como 'Supermodelo' o 'Fama'.

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Madre de familia numerosa —Ion Aramenti y ella tienen tres hijos menores—, estuvo trabajando tras las cámaras hasta el año 2021. Fue con la llegada de su hija menor, Marieta, cuando la periodista decidió poner en pausa su vida profesional.

Conoció a Ion Aramendi estudiando la carrera

Muy abierta y cercana en sus redes sociales, explicaba en un vídeo reciente que está muy nerviosa con esta nueva faceta como colaboradora. "No es lo mismo estar en un plató que en el salón de mi casa", comenta la periodista. María cuenta con más de 65.000 seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su día a día.

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Tal y como ellos mismos han contado en más de una ocasión, los caminos de Ion y María se cruzaron por primera vez cuando ambos estudiaban Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Sin embargo, al concluir la carrera perdieron el contacto. Fue entonces cuando ella empezó a trabajar en televisión y él se marchó una temporada a Australia. Cuando el presentador regresó a España volvieron a coincidir en un bar, se pusieron al día y la química hizo el resto.

La pareja se casó en 2011 en la capital salmantina. Lo hicieron en una finca con frondosos bosques de chopos, muros de hiedra y amplias vistas. "Elegimos un entorno natural, con un punto silvestre, y conseguimos crear un ambiente espontáneo y cero formal que respiraba el mismo espíritu sencillo y feliz de un día en el campo", contó ella.