Lorena Romera 01 JUL 2026 - 10:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes' recibirá quimioterapia entre dos y cuatro meses y detalla sus efectos secundarios

Marta Peñate, derivada a oncología por su embarazo ectópico: "Me van a dar quimioterapia"

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Marta Peñate continúa afrontando con entereza uno de los baches de salud más complejos desde que comenzó su proceso de fertilidad. Tras anunciar que había sido derivada al área de oncología debido a las complicaciones de su embarazo ectópico cornual, la colaboradora y presentadora de televisión ha actualizado sus redes con las conclusiones definitivas de su última cita médica. La exconcursante de 'Supervivientes' ya conoce el resultado de su resonancia magnética y ha hablado con su oncóloga para detallar los plazos de su quimioterapia que, finalmente, será más extensa de lo que esperaba. Unos stories en los que también ha explicado si perderá el cabello.

"Ya he vuelto del médico, me han dado el resultado de la resonancia y he hablado con la oncóloga. Os cuento", comienza relatando la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años. Respecto al diagnóstico de su embarazo ectópico cornual: "Me han hecho una resonancia de pies a cabeza, todo genial".

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Eso sí, la canaria ha explicado de forma muy gráfica el motivo por el cual necesita someterse a este tratamiento, siendo derivada al área de oncología: "Es verdad que en el útero, para explicarlo de una forma un poco cutre, el embrión ha explotado, y con ello significa que algunas células del embrión se han expandido un poco por el útero".

Marta Peñate recibirá entre dos y cuatro meses de quimioterapia

Aunque en un principio la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' confiaba en solucionarlo con una o dos sesiones, la crudeza de su caso la obliga a iniciar unas pautas que se prolongan durante mucho más tiempo. Por el momento, los facultativos le han dado un periodo estimado que va entre dos y cuatro meses.

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"El viernes tengo que ir muy temprano al hospital y ya me hacen la primera sesión de quimio", ha anunciado. "Es verdad que pensaba que serían una o dos sesiones, y no. Son dos o tres meses de quimio. Se puede extender a cuatro, muy raro, pero dijo que con dos o tres meses me iría bien, una vez por semana", ha explicado a través de Instagram.

Marta Peñate explica si perderá el cabello

Consciente del impacto que genera la palabra quimioterapia, Marta Peñate ha querido utilizar sus historias de Instagram para lanzar un mensaje de calma. "Tengo que decir que estoy increíblemente bien. Es verdad que me dijeron que el viernes tengo que estar unas tres horas en el hospital. Puedo llevar vida normal y lo único que el día de la quimio me puedo sentir más cansada y con algunas náuseas, nada más".

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Una publicación en la que, además, ha aprovechado para despejar la gran incógnita: "Por otro lado, mi pelo va a estar bien, no siempre se pierde el pelo, y dependen de los medicamentos de la quimio, lo digo porque algunas me habéis preguntado".

A pesar de lo abrumador que podría resultar el proceso, Marfta Peñate ha hecho especial hincapié en que se siente positiva, y arropada por su pareja, Tony Spina, que, una vez más, está siendo su apoyo incondicional. "Realmente sé que todo parece como muy chocante, pero insisto en que la quimio muchas veces se da por cosas mucho peores y, en este caso, pues bueno, está controlado todo", ha comentando sonriendo.