Rocío Ponce 01 JUL 2026 - 16:10h.

La pareja de Dulceida comparte un simpático vídeo en el que prepara granola junto a su hija Aria y la toma con yogur y fruta natural

Desayunos: del pan tostado a la jungla global

Compartir







Muchos de los espectadores de Telecinco y 'Supervivientes 2026' no conocían a Alba Paul hasta que llegó a la isla, de la que salió como segunda finalista tras una ajustada votación final que le dio el premio a su rival, Maica Benedicto. Alba Paul es una influencer y creadora de contenido que se dio a conocer en el mundo de las redes sociales cuando comenzó su relación sentimental con Dulceida, una de las influencers pioneras y más relevantes de nuestro país. Sin embargo, ya cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, pero además, Alba está trabajando en su propia carrera profesional, participando fundamentalmente en concursos de televisión de aventuras.

La barcelonesa publica contenido en su perfil de lo más variado. Desde momentos personales en pareja o en familia a colaboraciones con marcas de moda, belleza o estilo de vida. También nos ha sorprendido con un vídeo de receta junto a su hija Aria, una niña de casi dos años que llegó para revolucionar la vida de la pareja. "Este fin de semana hemos estado en Ibiza y nos enseñaron a hacer granola", comienza explicando antes de comentar que a su lado tiene a la pequeña, una forma de demostrar que esta sencilla y saludable receta es un plan perfecto para hacer con niños en casa.

PUEDE INTERESARTE Dulce y energética: la receta para que Dulceida y Alba Paul disfruten aún más de ser mamás

Qué es la granola

La granola es una mezcla de cereales, frutos secos y semillas que se hornea hasta quedar crujiente. Suele formar parte del desayuno o la merienda y se asocia a un estilo de vida saludable. Curiosamente, el origen de esta receta nos lleva hasta los Estados Unidos de finales del siglo XIX cuando varios médicos comenzaron a dar forma a una primitiva mezcla de harina integral y frutos secos, pero en esos inicios quedó dentro de centros de salud y sanatorios. El movimiento hippie en los 60 y 70 la popularizó con una receta más cercana a la que solemos hacer hoy y durante los 80 vive su gran momento al comenzar a comercializarse.

Desde los 2010 y, sobre todo, con el boom de las redes sociales, la granola se ha convertido en un delicioso plato de desayuno para quienes buscan dar ese toque saludable a la primera comida del día. Es una receta que se adapta a los gustos según los ingredientes que pongamos y es muy versátil.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Es una receta saludable? La granola casera, como la que propone Alba Paul, que no lleva azúcar, puede ser una opción muy nutritiva, ya que aporta fibra, grasas saludables, proteínas y minerales. Sin embargo, si vas a comprarla en un establecimiento, valora que las granolas comerciales suelen contener bastante azúcar, aceites refinados o incluso chocolate y otros ingredientes que aumentan mucho las calorías del producto. Para los adultos, lo ideal es tomar una ración de unos 30/50 gramos y, en el caso de los niños, lo recomendable es 20/30 gramos de granola al día.

Granola al estilo Alba Paul y Aria

Ingredientes

Avena

Miel

Frutos secos

Arándanos deshidratados

Mix de semillas (chía, lino, sésamo, pipas de calabaza o girasol).

Aceite de coco

Coco seco

Canela

Sal

Paso a paso

En un bol, mezclamos todos los ingredientes. Ella utiliza unos guantes para mezclar bien todo y descubrir la consistencia que va tomando. Pone papel de horno en una bandeja donde extiende toda la mezcla y aplana con una palita. 170ºC durante 20 minutos. Se deja reposar y se añaden arándanos frescos al final. Lo sirve en un táper de cristal donde puede durar hasta dos o tres semanas.

Formas de tomarla

Alba Paul aprovecha la granola para tomarla con yogur de coco, cerezas, plátano y frambuesas. Es una de las opciones más conocidas y famosas, mezclándola con yogur natural o del sabor preferido y con frutas de temporada. Pero puedes comer granola de muchas formas, también con leche o bebida vegetal, como topping para un bol de frutas o un smoothie. E incluso, como demuestra la pequeña a lo largo del vídeo, sola como snack, en pequeñas cantidades.

También es una receta de aprovechamiento porque con tu granola puedes crear tus propias barritas energéticas, por ejemplo. Con miel, sirope, crema de cacahuete o almendra, solo tendrás que dejar que se enfríe y cortar. La granola puede ser una genial base de tartas al mezclarla triturada con mantequilla derretida o aceite de coco. También puedes añadir un poco a las masas de galletas, muffins y bizcochos para dar textura y sabor a frutos secos.