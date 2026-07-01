Lidia Torrent responde a las críticas por casarse con Jaime Astrain tras siete años juntos

Natalia Sette 01 JUL 2026 - 13:23h.

La influencer y el exconcursante de 'Supervivientes' se casan tras 7 años juntos y reciben críticas directas que cuestionan el futuro de la relación

Lidia Torrent habla del motivo que desató su crisis con Jaime Astrain

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El anuncio del compromiso matrimonial entre Lidia Torrent y Jaime Astrain ha revolucionado las redes sociales. Tras siete años de relación, una crisis superada y una hija en común, la pareja decidía gritar a los cuatro vientos su intención de pasar por el altar, apenas unas semanas después de la vuelta de Jaime de 'Supervivientes 2026'. Sin embargo, la noticia no ha estado exenta de críticas a las que la influencer ha respondido tajante.

Lejos de recibir únicamente felicitaciones, la presentadora ha tenido que lidiar con la negatividad de una usuaria que cuestionaba la autenticidad y el futuro de su compromiso debido al tiempo que han tardado en dar el paso. “Pero qué bodorrio si él no quiere casarse contigo después de 7 años. Nena, ¿no te das cuenta aún? Eres la novia del proceso y está esperando mientras encuentra una más guapa y que ame más. Tiempo al tiempo”, le lanzaba sin filtros una internauta bajo el nombre de Esmeralda.

Haciendo gala de una asombrosa madurez y mucha ironía, Lidia Torrent no ha querido quedarse callada ante semejante provocación. En lugar de entrar en un conflicto o mostrarse afectada, la influencer ha preferido responder con un sutil: “No veas con Esmeraldita y su pronóstico”.

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Nadie más que ella y su pareja saben cuál es la realidad de su relación y por qué han esperado tanto para casarse a pesar de llevar muchos años juntos. Aunque su relación sea pública, los influencer han preferido mantener esos motivos en privado, y no van a dejar que nadie los cuestione.

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Para terminar de zanjar la polémica y evidenciar que los comentarios negativos no van a empañar el dulce momento que está viviendo, la creadora de contenido ha recurrido al sentido del humor compartiendo un divertidísimo vídeo con sus seguidores.

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En las imágenes, se puede ver a Lidia en pleno gimnasio “entrenando para la boda” mientras realiza una serie de ingeniosos ejercicios orientados a su gran día. Con un velo de novia colocado en la cabeza, la joven realiza sentadillas “para bailar hasta el suelo” y levantamiento de mancuernas “para lanzar el ramo”, dejando claro que las críticas solo consiguen que afronte su camino al altar con más ganas y risas que nunca.