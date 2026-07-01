La emotiva felicitación de Alba Díaz a su padre, Manuel Díaz ‘El cordobés’

Natalia Sette 01 JUL 2026 - 12:12h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz se deshace en halagos hacia su padre por su cumpleaños

Alba Díaz, muy nerviosa al ser preguntada por el fin de la amistad de su madre, Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez

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Alba Díaz ha estado siempre muy ligada a su familia. Aunque ahora viva en Madrid y esté centrada en la construcción de su nueva casa , la influencer no olvida nunca de donde viene. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha emocionado a su padre con una bonita y profunda felicitación en la que expresa todo lo que siente por él.

A través de su perfil oficial de Instagram, en el que cuenta con más de 500.000 seguidores, la creadora de contenido ha compartido una desgarradora declaración de amor para felicitar al torero por su nueva vuelta al sol. “Feliz cumpleaños al hombre de mi vida. Te amo con todo mi ser. Gracias. Gracias por absolutamente todo”, ha comenzado escribiendo la joven sobre una foto de su padre y ella de niña.

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La distancia geográfica debido a los compromisos profesionales de Alba en la capital no ha hecho más que acrecentar el profundo agradecimiento que siente de manera diaria por sus raíces. “No hay un solo día que me despierte en Madrid, tan lejos y a la vez tan cerquita de Sevilla, y no piense en la suerte tan inmensa que tengo de tenerte”, ha relatado con mucha sensibilidad.

Para la joven, su mayor logro es haber construido un vínculo inquebrantable con el diestro: “Ser tu hija ya es haber ganado en la vida. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de cruzarse contigo alguna vez, aunque solo fueran veinte minutos, porque bastan para entender la clase de persona que eres”.

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La influencer se siente sumamente afortunada por la complicidad que ambos mantienen y por los valores humanos que él le ha inculcado desde la cuna. “Yo, además de encontrarte, tengo el inmenso privilegio de poder llamarte papá. Gracias por ser tú, por querer tan bonito y de una forma tan genuina, por haber sido siempre un ejemplo”, ha continuado diciendo.

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Mirando hacia el futuro, Alba tiene claro que desea mantener la relación que tiene con su padre toda la vida y piensa incluso en el momento de tener hijos. “Por tener el corazón que, ojalá, algún día puedan conocer mis hijos”. Finalmente, Alba ha terminado su emotiva felicitación recordando que el tiempo no cambiará su complicidad: “Aunque pasen los años siempre seré tu pequeña. Feliz vuelta al sol, te amo”.