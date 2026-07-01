Lorena Romera 01 JUL 2026 - 16:01h.

La influencer presume de embarazo con un vestido satinado, con escote en la espalda, en los Premios de la Academia de la Moda Española

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña la cara de su hija en común con Mario González

Compartir







Claudia Martínez ha demostrado que para brillar en una gran alfombra roja no hace falta gastarse una fortuna. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes, que está embarazada de 29 semanas, ha asistido a la III Edición de los Premios de la Academia de la Moda Española, un escaparate donde habitualmente impera la alta costura. Sin embargo, la pareja de Mario González ha deslumbrado con un vestido satinado, de espalda descubierta, por 170 euros.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez se sincera sobre cómo ha cambiado su relación con Mario González tras su embarazo

"Primera vez en Los premios Academia de la Moda Española. Gracias por esta invitación, qué ilusión", ha compartido, emocionada, con su comunidad de seguidores en Instagram, donde ha mostrado los detalles del espectacular diseño con el que ha presumido de silueta premamá.

En un evento organizado por la mismísima Academia de la Moda, la elección del vestuario se mira con lupa. Claudia ha decidido jugar sobre seguro apoyando la moda española, pero de forma accesible. Y es que la catalana ha optado por el modelo 'Simona' en color rosé de la firma Lady Pipa. Un diseño confeccionado en un tejido satinado de un vibrante tono rosa que, contra todo pronóstico para una cita de este calibre, tiene un precio de 170 euros.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez sucumbe y rompe su regla no escrita durante el embarazo

El vestido destaca por su cuello alto y unas marcadas hombreras. A la altura de la cintura, incorpora un favorecedor drapeado lateral que abraza su tripita de embarazada, adaptándose a sus curvas de forma impecable (de hecho, forma parte de la sección de maternidad de la marca). Sin embargo, el secreto de que parezca una pieza de pasarela está en la espalda: un espectacular escote drapeado que aporta un toque de sensualidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para no restar protagonismo al vestido, el verdadero protagonista del look, manteniendo así esa estética limpia y elegante, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha optado por un recogido de plena tendencia: una coleta alta extra larga, completamente lisa. Como accesorios, ha lucido unos pendientes de aro dorados rematados con una perla colgante, manicura en tono blanco y un maquillaje muy natural.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con esta elección, Claudia Martínez no solo ha firmado uno de sus mejores looks, sino que ha dejado claro que la elegancia en una de las alfombras rojas más importantes de la moda no está reñida con lo que uno está dispuesto a desembolsar.