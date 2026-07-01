El integrante fue uno de los miembros más representativos de la popular banda musical durante su etapa de mayor éxito

Muere de forma repentina Manolo Arjona, uno de los históricos integrantes de Locomía, a los 58 años

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La música española despide a uno de los rostros más emblemáticos de la cultura pop de finales de los años ochenta y principios de los noventa. Manolo Arjona, histórico integrante de Locomía, ha fallecido de forma repentina a los 58 años.

Tal y como ha adelantado 'El Español' y ha confirmado la web de 'Informativos Telecinco', la noticia ha conmocionado a seguidores, compañeros de profesión y a quienes vivieron el fenómeno Locomía, una banda que rompió moldes gracias a su propuesta que mezclaba música dance, moda, coreografías y una imagen que acabaría convirtiéndose en un símbolo de toda una generación.

Según las primeras informaciones, Arjona ha perdido la vida de forma súbita en su domicilio de Viladecans, Barcelona. Por el momento no han trascendido las causas oficiales de su muerte, aunque fuentes cercanas han señalado que el artista había pasado el día dedicado a otra de sus grandes pasiones -la pintura-, antes de acostarse, y no llegó a despertarse.

La creación del grupo, su relación con Xavier Font y sus otras pasiones más allá de la música

Manuel Arjona Velasco creció en Barcelona en el seno de una familia numerosa de raíces muy tradicionales y conservadoras compuesta por 10 hermanos. Su realidad cambió drásticamente a mediados de los ochenta cuando se trasladó a Ibiza.

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Junto a Xavier Font creó Locomía, un proyecto nacido en Ibiza a mediados de los años ochenta. Antes de convertirse en un fenómeno musical, el grupo era conocido por su llamativa forma de vestir y por su presencia en las discotecas más exclusivas de la isla.

Aquellos jóvenes no pretendían en un principio conquistar las listas de éxitos. Su objetivo era expresar una manera diferente de entender la moda y la libertad creativa. Sin embargo, su estética extravagante, las enormes hombreras, los trajes inspirados en la alta costura y, sobre todo, sus icónicos abanicos, acabaron captando la atención de la industria musical.

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Poco después, el grupo inició una carrera meteórica que muy pocos artistas españoles han logrado igualar.

Por aquel entonces, Arjona mantenía una relación sentimental durante "cuatro años" con Font, integrante de la banda, y con quien "empecé todo" en la industria musical. Así lo revelaba el propio Manolo hace años en una entrevista con 'Teleshow'.

Aunque la formación sufrió diversos cambios con el paso de los años, Manolo Arjona permaneció como uno de los miembros más representativos del grupo durante su etapa de mayor éxito. Junto al resto de componentes popularizó una imagen absolutamente rompedora para la época.

Canciones como 'Locomía', 'Taiyo', 'Rumba, Samba, Mambo', 'Loco Vox' o 'Niña' sonaron en toda España, Latinoamérica y numerosos países europeos, convirtiendo al grupo en un auténtico fenómeno internacional. Millones de discos vendidos, giras multitudinarias y actuaciones en festivales de enorme prestigio consolidaron a Locomía como uno de los mayores éxitos del pop español de finales del siglo XX.

Tras la etapa dorada del grupo, Arjona continuó ligado al universo Locomía durante distintas reuniones y proyectos posteriores.

Participó en diversos regresos de la banda durante los años 2000 e impulsó espectáculos inspirados en el legado del grupo, manteniendo vivo un estilo que seguía despertando nostalgia entre varias generaciones de seguidores.

En los últimos años también volvió a situarse bajo los focos gracias al renovado interés por la historia de Locomía. Participó en documentales, encuentros con antiguos compañeros y en numerosos actos relacionados con el estreno de la película 'Disco, Ibiza, Locomía', presentada en 2024, que recuperó la increíble historia del grupo para una nueva generación de espectadores.

Más allá de los escenarios, Arjona también se centró en su faceta artística como pintor. Una afición que estuvo presente hasta sus últimas horas de vida.

Sobre su vida sentimental, manifestaba al citado medio: "Mi familia sabe que soy gay desde que tengo 16 años. Yo creo que no debería nadie decir a nadie los gustos sexuales de cada uno, porque si no lo dicen los hétero por qué sí los gays o los homosexuales. Es algo que nunca entendí".

Esta era una de las pocas veces en las que el cantante se sinceraba sobre su faceta privada. "Yo no he entendido nunca que deba hablar de mi vida privada con nadie. Hasta cuando se hizo el documental, jamás de los jamases públicamente he contado mi vida personal. Nada. No sexualmente: ni de mi familia, nada. No he hablado de mi vida personal jamás. ¿Por qué en la docuserie? Porque fue un momento en el que sí yo creía que tenía que hacerlo. Y quería hacerlo, además. Quería que se supiera mi verdad con la historia de Loco Mía, de mi vida. Y la verdad de quién era realmente en todos los aspectos de mi vida. Pero lo decidí yo, en ese momento", narraba en la entrevista.

Ahora, su muerte supone un nuevo golpe para la historia de Locomía. En los últimos años la banda ya había sufrido la pérdida de varios de sus integrantes históricos. Santos Blanco falleció en 2018 a los 46 años por causas naturales. Apenas un mes después murió Frank Romero, también con 46 años. En noviembre de 2023 falleció Francesc Picas a los 53 años.