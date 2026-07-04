Según los expertos, tanto los bienes actuales como los ingresos que cada uno genere en el futuro permanecerían separados

El look de Taylor Swift para su boda: vestido de novia de Christian Dior y zapatos personalizados de Louboutin

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Más allá de la espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce, uno de los aspectos que más interés ha despertado es el acuerdo prenupcial que ambos habrían firmado antes de darse el "sí, quiero". Según apuntan expertos en derecho matrimonial de Estados Unidos, el documento incluiría una cláusula destinada a proteger la privacidad del jugador de la NFL y que podría impedir que la artista utilice aspectos de su relación en futuras canciones.

La posibilidad ha llamado especialmente la atención porque Swift ha convertido en numerosas ocasiones sus experiencias personales y sentimentales en inspiración para sus composiciones. De confirmarse, sería una condición poco habitual en la trayectoria de la cantante, aunque especialistas en acuerdos prenupciales de celebridades consideran que tendría como objetivo evitar conflictos derivados de la enorme exposición pública de ambos.

El contrato también serviría para delimitar el patrimonio de la pareja. Según los expertos, tanto los bienes actuales como los ingresos que cada uno genere en el futuro permanecerían separados, salvo aquellas inversiones o propiedades que decidan adquirir conjuntamente. En el caso de Swift, el acuerdo protegería además los derechos sobre su catálogo musical y el resto de sus activos profesionales.

Una boda con un millar de invitados

La pareja contrajo matrimonio este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia a la que asistieron alrededor de un millar de invitados. El enlace estuvo oficiado por el actor Adam Sandler y reunió a numerosas celebridades del mundo del cine, la música y el deporte.

Para la ocasión, Taylor Swift lució un vestido diseñado por Christian Dior, obra del director creativo Jonathan Anderson, que completó con zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier. Travis Kelce también vistió un diseño de la firma francesa. Entre los asistentes figuraban nombres como Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon, Dakota Johnson o Selena Gomez, además de varias figuras de la NFL cercanas al jugador.