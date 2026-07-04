Equipo mtmad 04 JUL 2026 - 09:00h.

Compartir







Claudia Chacón ya vive oficialmente en Ibiza junto a su novio, Sergio Martínez. La concursante de 'Supervivientes' se ha mudado a la isla pitiusa junto a Sergio pese a que no muchos apostaban por su relación.

Claudia y Sergio se conocieron hace ya tres años en un discoteca, lugar donde Sergio le invitó a una copa sin mucho éxito en esa primera toma de contacto. Sergio no se rindió y cuando volvió a verla lo intentó de nuevo, esta vez comenzando una relación "fluida" que les permitía conocer a otras personas.

El paso de la mallorquina por 'Supervivientes' supuso un antes y un después en su relación, ya que Sergio se convirtió en su máximo apoyo frente a las cámaras y la esperó durante los tres meses que ella participó en el reality de Telecinco.

Tras regresar de 'Supervivientes' la pareja mantuvo un conversación cargada de emociones y ambos decidieron confirmar el gran paso que estaban a punto de dar: irse a vivir juntos a Ibiza. Ahora, Claudia Chacón aprovecha la última entrega de su canal 'Villana por accidente' para mostrar cada rincón de su nuevo hogar.

Su zona favorita y la que, sin duda, va a remodelar

Con una gran sonrisa y feliz por la nueva aventura que comienza junto a Sergio, Claudia ha recorrido cada rincón de la casa. La mallorquina comenzaba su house tour mostrando un luminoso salón junto a una cocina americana totalmente equipada: "Le falta mucha decoración, yo no sé mi novio por qué no decora, pero ya estoy yo aquí para solucionarlo".

Pese a que la casa está junto al mar y tiene todo lo que tanto ella como Sergio pueden necesitar, lo cierto es que hay una zona de la vivienda que no acaba de convencer a la influencer: "Lo que menos me gusta de la casa es el baño, es un poco así, rarillo".

La nueva casa de Claudia y Sergio cuenta con una coqueta terraza en la que la pareja disfruta cada noche de veladas románticas: "Mi parte favorita de la casa es la terraza, aquí se está genial. Por las noches, cenando aquí con unos vinitos y musiquita".

Maica Benedicto ya tiene su propia habitación en casa de Claudia

Cuando su gran amiga Maica visite a Claudia tendrá su propio espacio: una habitación muy luminosa en la que la influencer aprovecha para grabar sus vídeos para redes sociales: "Hay una habitación de la casa que, literalmente, es mi sitio de la casa, es la habitación donde grabo contenido y además es donde dormirá la Maiqui si viene".

Por último, Maica mostraba la piscina, una zona del residencial que, pese a compartirlo con el resto de vecinos, se ha convertido en un lugar de paz para ella: "Esta también es una de mis zonas favoritas, la zona de la piscina y además al ladito tenemos el mar, porque como buena chica nacida en una isla necesito tener el mar cerca. La zona es tranquila y residencial, a 20 minutos del jaleo y del bullicio. La urba es muy tranquila, es lo mejor para hacer vida los meses que estamos aquí, menos mal que mi churri eligió bien porque lo tuvo que hacer él mientras yo estaba en 'Supervivientes".