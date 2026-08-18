Patricia Steisy, embarazada de su segundo hijo, comunica una feliz noticia: "Tengo una ilusión grandísima, no sé si es una locura"
La exconcursante de 'Supervivientes' anuncia un importante cambio en su vida en pleno estado de gestación
Patricia Steisy se somete a una importante prueba médica de su embarazo: "La primera salió mal"
Patricia Steisy atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Embarazada de su segundo hijo y después de unas semanas marcadas por las emociones, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una feliz noticia que le llena de ilusión. Un proyecto personal que llevaba tiempo preparando en silencio y que, ahora que ya es una realidad, está deseando hacer partícipes a sus seguidores.
"Ya hace poco os conté que tenía que contaros algo, pero que todavía no podía porque no era seguro", ha comenzado explicando en sus stories. La influencer, que llevaba varios días generando expectación entre su comunidad, finalmente ha decidido contar qué era eso que tenía pendiente de anunciar: "Estoy muy ilusionada y quiero compartirlo con vosotros, porque es que estoy... vamos, que no quepo en mí", confesaba antes de revelar este gran cambio en su vida.
La noticia es que la creadora de contenido se ha comprado una nueva casa. "¡Me he comprado otro piso nuevo! Y estoy muy feliz", ha anunciado visiblemente emocionada. La de Granada ha explicado que ha conseguido hacerlo gracias a sus ahorros y que ahora comienza para ella una nueva aventura: poner a punto la vivienda y darle su propio estilo. "No sé cómo me las he apañado, pero he ahorrado un montón y me lo he podido comprar", ha celebrado.
"He ahorrado un montón"
La televisiva quiere convertir todo el proceso en contenido para sus seguidores. "Ahora toca decorarlo y quiero compartir todo: el antes, el después...", ha señalado. Su intención es mostrar cómo será la reforma, enseñar los muebles que vaya escogiendo y compartir ideas y trucos para conseguir una vivienda de lo más práctica. De hecho, ya ha empezado a hacer algunas compras y ha enseñado una mesa que le ha conquistado por su funcionalidad.
Este nuevo proyecto llega, además, en un momento muy especial para Steisy. La influencer está embarazada de su segundo hijo junto a Pablo Pisa. Después de que el embarazo comenzara siendo gemelar, el pasado 27 de julio la granaína contaba entre lágrimas que había perdido a uno de los bebés que esperaba.
El embrión, que desde el principio presentaba un tamaño menor, no pudo salir adelante, aunque el otro bebé evolucionaba favorablemente. "El otro está perfecto. Está sano, está fenomenal y le he escuchado el corazón", explicaba entonces la exconcursante de 'Supervivientes', que afronta el embarazo con ilusión pese al duro momento vivido.
Ahora, la futura mamá reconoce que ponerse al frente de una reforma durante el embarazo puede ser un momento un tanto estresante, pero está dispuesta a asumir el reto. "Tengo una ilusión grandísima, no sé si es un poco locura meterme en una reforma embarazada, por eso lo haré cuanto antes", ha confesado.
Una nueva vivienda y la llegada de su segundo hijo marcan así el comienzo de una etapa que Steisy afronta con ganas y mucha ilusión: "Estoy muy feliz de tantas cosas buenas que están pasando últimamente".