Equipo mtmad 03 JUL 2026 - 14:42h.

¡Primer encuentro entre Maica Benedicto y Sergio, novio de Claudia Chacón!

Maica Benedicto se moja en su primer encuentro con Sergio, novio de Claudia Chacón

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Claudia Chacón no para desde que ha regresado de su aventura en 'Supervivientes 2026'. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' lo ha dado todo en Honduras y, a su vuelta a España, se prepara para debutar como colaboradora en '¡De lunes a viernes!', el nuevo formato de Telecinco para las tardes del verano, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. En su canal de mtmad 'Villana por accidente', se ha producido un encuentro muy especial... ¡El de su novio Sergio y su amiga Maica Benedicto!

Claudia y Sergio han mantenido una conversación muy especial después de que ella haya estado semanas y semanas dándolo todo en los Cayos Cochinos. La pareja ha hablado sobre el futuro de su relación y Claudia le ha preguntado, directamente y sin filtros, si le ha sido infiel. Tras esto, se ha producido un momento muy especial, pues Maica Benedicto, después de estar semanas y semanas escuchando hablar de Sergio en la isla, lo ha conocido por fin. ¿Cómo le habrá caído el novio de su gran amiga?

Maica Benedicto conoce al novio de Claudia Chacón y opina sobre él

Nada más verle por la calle, Maica se ha lanzado a los brazos de Sergio y se ha emocionado tanto con el momento (y con la altura del chico) que ha dejado olvidada su maleta en mitad de la calle: "Ay, Sergio... creo que ha sido el nombre que más veces he escuchado durante mis tres meses en Honduras", han sido algunas de sus primeras palabras al conocerlo. Por su parte, Claudia ha celebrado que, al fin, se han podido encontrar los tres, pues tenía muchas ganas de que su amiga y su novio se conocieran.

Tras esto, los tres se han ido a la casa de la pareja para conocerse un poco más en profundidad. Es aquí cuando Maica ha hablado sin filtros sobre lo que piensa de Sergio: "No me lo imaginaba así... no me lo imaginaba así de alto, no me lo imaginaba con tan buena energía". Pero ¿a qué tipo de energía se refiere exactamente? Maica aclara a qué se refiere y se sincera al decir si le da "el ok" o no. Además, Maica responde a las siguientes preguntas que Claudia le plantea:

"¿Te gusta para mí?"; ¿Hacemos buena pareja?", "¿Me veías enamorada?"... Pero Maica no es la única que se sincera con el test que plantea Claudia, pues Sergio también tiene que responder algunas preguntas sobre Maica, sobre lo que piensa de ella y sobre la relación que mantiene con su pareja. Ojo, que Sergio se moja y opina sobre si ve futuro en la relación de amistad de Claudia y Maica.