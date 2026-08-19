Mercé Bona, influencer conocida como La Chica Bona, comunica que padece una enfermedad degenerativa: "Llevo días sin poder caminar"
La creadora de contenido ha sido diagnosticada de espondilitis con afectación periférica, una enfermedad autoinmune y crónica
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Mercé Bona, conocida en las redes sociales como La Chica Bona y que cuenta con hasta 8.5 millones de seguidores en TikTok, ha dado una mala noticia con respecto a su salud. Como influencer, es famosa por contar historias cotidianas, experiencias vitales y sucesos paranormales enviados por sus fans pero, esta vez, ha contado algo mucho más real, íntimo y personal.
"Me han diagnosticado una enfermedad autoinmune crónica y degenerativa. Específicamente, una espondilitis con afectación periférica", ha dicho en un contundente storie, invitando a todos sus seguidores a cuidar al máximo su salud.
La espondilitis con afectación periférica (o espondiloartritis periférica) es una enfermedad reumática inflamatoria crónica que, además de poder dañar la columna vertebral y la pelvis, causa inflamación en las articulaciones, tendones y ligamentos de las extremidades. De ahí que esta creadora de contenido lleve ya varios días "sin poder caminar".
"Justo estoy atravesando un brote fuerte"
"Os dejo este aviso por aquí por dos motivos. El primero: para que sepáis el motivo de mi poca actividad en redes en los próximos días, porque justo estoy atravesando un brote fuerte pero, en cuanto esté mejor, vuelvo. El segundo: para que veáis cómo salgo de esta. No será la primera vez que me repongo de un contratiempo fuerte, pues mi vida tampoco ha sido sencilla y eso confunde mucho a la gente, porque mi carácter dice todo lo contrario", ha dicho, explicando el por qué de su forma de ser.
"Ahora mismo, estoy disfrutando del amor de mi marido"
"Incluso hay personas que han manifestado desagrado por mi forma de ser tan positiva, diciendo que es fácil ser tan "happy flower" cuando todo te va bien. Lo que no entienden es que yo soy una persona resiliente y que, como todos, tengo momentos buenos y otros no tan buenos y que vivo tragedias familiares, injusticias y problemas de salud, como todos", apunta.
Simplemente, tengo un carácter muy fuerte que ha construido, precisamente, a base de malas noticias. Y si siempre me veis bien es porque lo estoy, pero no porque todo vaya bien a mi alrededor, sino porque yo decido hasta qué punto me va a afectar", ha añadido la influencer.
También ha explicado que está recibiendo los mejores cuidados por parte de su marido y que espera sacar algún aprendizaje del bache de salud por el que está pasando: "Ahora, por ejemplo, estoy disfrutando del amor de mi marido que, en estos momentos, es lo que más me fascina. Nunca sabes con quién estás hasta que estás realmente mal. Mis hijos están llevando esto con la inocencia propia de los niños, así que están bien. Así que, aunque estos días no pueda caminar, me siento feliz, optimista y con ilusión de lo que siga", ha concluido.