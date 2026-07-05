El cómico aegura que continúa en tratamiento y que, por el momento, todavía no ha recibido el alta

Cansado anunció públicamente su enfermedad en septiembre del pasado año

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El humorista Javier Cansado ha compartido un mensaje en sus redes sociales para actualizar su estado de salud cuando se cumple un año desde que le diagnosticaron cáncer. El integrante del dúo 'Faemino y Cansado' asegura que continúa en tratamiento y que, por el momento, todavía no ha podido reincorporarse a su actividad profesional.

"Amigos, amigas, se cumple un año desde que me diagnosticaron cáncer. Llevo en tratamiento desde entonces y aún no tengo el alta; sigo sin reincorporarme a mis trabajos. Viajo, como tantos, en una montaña rusa, pero no desfallezco. Nunca. Gracias por vuestro apoyo. Un abrazo", ha escrito el cómico en su cuenta de X.

Un año desde su diagnóstico

Cansado anunció públicamente su enfermedad en septiembre del pasado año. Entonces explicó que durante el verano le habían detectado un tumor, del que fue operado antes de iniciar el tratamiento, motivo por el que comunicó que permanecería alejado de los escenarios y de sus proyectos durante varios meses.

Desde entonces, el humorista ha mantenido un perfil discreto sobre su evolución. Con este nuevo mensaje ha querido agradecer el apoyo recibido durante este último año y transmitir un mensaje de fortaleza mientras continúa con su recuperación.