Celia Molina 03 JUL 2026 - 15:52h.

La creadora de contenido estadounidense, Nara Smith, ha comunicado que su hija Whimsy, padece cáncer y se ha extendido

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Nara Smith, una modelo e influencer de origen africano-alemán que reside en Estados Unidos y que cuenta con 4,8 millones de seguidores en Instagram, ha comunicado una triste noticia en sus redes. En la nube, es conocida por los vídeos que publica sobre recetas originales y complejas (como hacer chicles o aderezos industriales), mientras viste sus mejores galas.

También por representar el papel de una "tradwife", una esposa tradicional, si bien ella siempre ha dejado claro que cocina porque le gusta y no como una obligación marital. Como madre de cuatro hijos: Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou y Fawnie Golden, la creadora de contenido ha anunciado que la pequeña Whimsy, de dos años, está enferma de cáncer.

Ella misma ha publicado un vídeo con la intención de que otras familias en su situación hallen "algo de consuelo" en su testimonio, como lo ha encontrado ella en otros padres con hijos enfermos desde que les dieron el duro diagnóstico:

"No sé si fue intuición de madre, pero lo supe"

"No hay una forma sencilla de decir esto. A finales de año a nuestra hija le diagnosticaron cáncer. Cuando vimos algo sospechoso en ella, la llevamos a urgencias y allí los médicos no estaban muy seguros de qué pensar. Entonces, la llevamos a nuestro pediatra y él se quedó muy callado y yo sentí que se me caía el corazón en ese momento. No sé si fue mi intuición de madre, pero lo primero que sentí fue: tiene cáncer. Él, con calma, nos dijo que la trasladáramos al hospital infantil para que la examinaran a fondo", dice al inicio del vídeo.

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"Después de muchas radiografías, ultrasonidos y , por fin, una biopsia, de inmediato nos llamaron y nos dijeron que tiene cáncer. Que se había extendido y que teníamos que empezar el tratamiento. Durante todo este tiempo yo he estado metiéndome en foros, en las redes sociales y hablando con otros padres del hospital y eso ha hecho que me sienta menos sola", ha continuado en tan complicado vídeo.

"Procesar todo esto ha sido muy duro, sobre todo, en medio del postparto y de cuidar y amar a nuestros hijos en casa y también estar en el hospital con Whimsy, equilibrar todo eso, ha sido muy complicado. Estoy luchando a diario. Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí y estar presente en todas las áreas lo mejor que pueda" ha concluido, mientras trata de compaginar el cuidado de sus cuatro hijos con las exigencias de la enfermedad.