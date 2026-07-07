Luis Enrique se ha emocionado al dedicarle unas palabras a su mujer y al recordar a sus padres en Gijón

Luis Enrique pone a su mujer, Elena Cullel, al frente de su millonaria empresa: el motivo de esta decisión

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El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, le ha dedicado unas emotivas palabras a su mujer Elena Cullel en la presentación de la nueva 'playa verde' en Gijón: "Espero no seguir emocionándome, pero ya muchos años, casi 30, que empecé un proyecto de vida con Elena, mi mujer, que es la que ha estado a mi lado y me ha apoyado en todos los momentos".

Luis Enrique estuvo presente en la presentación de la nueva 'playa verde' de El Rinconín, en Gijón, un espacio que llevará su nombre. Según informa 'Lecturas', se trata de un proyecto del ayuntamiento que ocupará varias parcelas al mar y estarán conectadas con los parques de La Proviencia e Isabel la Católica.

"Hemos formado una familia maravillosa con tres hijos", ha dicho entre lágrimas

El entrenador del PSG no ha podido contener las lágrimas de emoción al explicar este momento tan especial para él: "Hemos formado una familia maravillosa con tres hijos. Pacho, Sira y Xana. Y, eh, no sé si le hará mucha ilusión decirle que le quedan otros 30 años, mínimo, conmigo". "Eso sí que es jodido, de verdad, pero creo que valores básicos y sencillos que nos enseñaron nuestros padres son los que intentamos llevar adelante y enseñar a nuestros hijos. Y vale ya de llorar. No soy de llorar, no me gusta llorar, aunque llorar también es bonito", ha reconocido.

El actual campeón de la Champions League con el PSG ha explicado que esta playa "le encanta" porque es "diferente" y ha dedicado un momento para hablar de sus padres, quienes emigraron a Gijón para construir una vida." Mis cenizas van a ir aquí. Es una playa diferente y a mí me gusta llevar la contraria. Me encanta. Gijón es Gijón, y en esa placa veo a mis padres, que lo dejaron todo para venir aquí. Dejaron su pueblo y han sido, son y serán unos referentes para mí", ha resaltado.

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"Mis padres han dado todo por su familia", ha reconocido el entrenador

"Son las dos personas que siempre han sido mi faro, las dos personas que han dado todo por su familia", ha dicho entre lágrimas tras recordar la humildad de sus padres. El entrenador también ha querido desvelar algunos de los consejos que le dio su padre: "De vagos nunca se escribió nada". Ellos también le inculcaron que debía ser buena persona, un objetivo que espera haber conseguido: "Espero no haberme equivocado demasiado".

Luis Enrique terminó esta intervención agradeciendo a su Gijón natal por todo el cariño que le han dado siempre, pidiendo a sus ciudadanos que "se porten de manera adecuada" en este nuevo lugar que lleva su nombre. "Aquí he sido feliz y aquí he visto felices a los míos", ha confesado. "Ser de Gijón y del Sporting imprime carácter", ha concluido en su emotivo discurso.