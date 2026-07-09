Claudia Barraso 09 JUL 2026 - 17:42h.

El vídeo que publicó en sus historias con el objetivo de poder despedirse de todos sus seguidores antes de morir

Muere Tiago Martins, el hombre que celebró su propio funeral en la etapa final de su cáncer, a los 49 años: "Nuestro buen tipo"

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La valentía que ha ido mostrando el abogado Tiago Martins, fallecido hace apenas unos días después de que los médicos le diesen el peor diagnóstico: un cáncer terminal que no pudo ser remitido a pesar de todos los tratamientos que probaron con él.

Hace unos meses se hizo viral en redes sociales por juntar a muchísimas personas, más o menos cercanas y celebrar su propio funeral, explicando que es algo a lo que le hubiese gustado asistir, pero que como es imposible y estaba seguro de que iba a fallecer, quería celebrarlo y organizarlo él mismo por todo lo alto.

Como hizo con su funeral y lo compartió con todos sus seguidores de redes sociales, quiso grabarles un vídeo momentos antes de fallecer donde, apenas podía casi hablar porque le faltaba el aliento, pero sacó fuerzas para dar un importante mensaje para todos aquellos que han seguido muy de cerca su evolución.

El emotivo mensaje a sus seguidores antes de morir

El fallecido quiso confirmar que "estaba feliz y en paz" junto sabiendo que apenas le quedaban horas de vida, pero que había asumido su destino y que le dio tiempo a hacer todo lo que quería antes de que llegase este momento: "Solo quería decirles que no se preocupen porque estoy en paz, estoy feliz, valió la pena. Todo valió la pena. Gané, al final gané porque cada día valió la pena. La vida valió la pena”.

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Su muerte tuvo lugar el pasado 5 de julio en Campo Grande, Brasil, y así lo comunicaron sus familiares en las redes sociales: "Lamentamos informarles del fallecimiento de Tiago Pitthan, nuestro querido amigo, la noche del 5 de julio en el Hospital Cassems de Campo Grande. Luchó con valentía. Su velorio y funeral se llevarán a cabo en Memorial Park este lunes 6 de julio a partir de las 10:00 horas y, como siempre, estará rodeado de amigos y cariño". Por tanto, el fallecido tendrá un segundo funeral.