Claudia Barraso 17 JUN 2026 - 19:24h.

A pesar la gran fiesta que montó, Tiago confesó después de su funeral que sufría fuertes dolores todos los días de su vida

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Tiago Martins Pitthan, un abogado brasileño de 49 años acaba de celebrar su propio funeral tras ser diagnosticado de un cáncer gástrico incurable. Lejos de tomárselo como una noticia que le haga encerrase en su casa y llorar los últimos días que le quedan, ha decidido celebrar su muerte todavía en vida montando una gran fiesta con todos sus amigos y seres queridos.

Esta idea no surgió de la nada, sino que al acudir al funeral de su padre pensó que “solo faltaba él aquí”, por eso pensó que no quería faltar a su propio funeral y decidió organizarlo él mismo antes de su muerte y consiguió trasformar lo que fue una jarra de agua fría para todos, en un evento alegre que permaneciese en sus mentes cuando el ya no esté en sus vidas.

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El funeral se celebró el pasado mes de mayo y, aunque Tiago contaba con 50 personas, acudieron muchas más a una gala llena de color, música y fiesta “gratis y abierta a todo el público” que el propio protagonista anunció a través de sus redes sociales: “Si, este es mi funeral, un funeral que trata de vida, no de muerte” y él mismo se definió como un “afortunado” por tener a tanta gente mostrándole su cariño y quiso lanzar un mensaje reconfortante a todos ellos: “Cuando muera de cáncer, quiero que entiendan que también vencí al cáncer. Lo venzo todos los días cuando me despierto”.

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Padece fuertes dolores por la enfermedad

Para el abogado, haber ganado el cáncer no consiste en superarlo, porque los médicos ya le han confirmado que su enfermedad no tiene cura, sino que él considera que ha vencido a la enfermedad porque su estado de ánimo es inmejorable: “Todos los días, cuando me despierto y decido que hoy va a ser un día bueno, es cuando venzo al cáncer. Y cuando el día no es bueno, duermo y digo: mañana lo será”.

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Una de sus amigas subió todo el evento a través de un post que él mismo compartió también en redes sociales diciendo que es “el evento más raro que he visto, pero también audaz y lleno de significado”: “Ante un diagnóstico de cáncer terminal, nuestro amigo Tiago tomó una rara decisión: reunir a sus amigos y familiares para recibir, estando aún vivo, todo el cariño que había construido a lo largo de su viaje. Había una corona de flores, pero también había música, abrazos, sonrisas y palabras de gratitud”.

“Incluso enfrentando el cáncer, eligió vivir intensamente y disfrutar de cada momento con quien ama. Porque Tiago es así: ligero, alegre y lleno de vida. Y quiere dejar un poderoso mensaje para nosotros: ‘Vale la pena celebrar la vida mientras estamos aquí para sentir cada abrazo, escuchar cada tributo y compartir cada momento”.

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Aunque todo sea positividad en sus mensajes y en su día a día, Tiago ha confesado que sigue teniendo momentos más complicados y, tras terminar la fiesta dijo que vive diariamente soportando dolores y efectos de la quimioterapia, pero que nada de eso le frenó para celebrar esta fiesta como la última de su vida: “Voy a morir solo una vez”.