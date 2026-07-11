La ganadora de 'GH VIP 4' representa una de las figuras más relevantes dentro del sector lifestyle español

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Hablar del CV profesional de Laura Matamoros, ganadora de 'GH VIP 4' como influencer es hablar de una de las transformaciones más interesantes que se han producido en el mundo de las redes sociales españolas durante la última década. Lo que comenzó como una popularidad asociada a la televisión y a una de las sagas mediáticas más conocidas del país ha terminado convirtiéndose en una marca personal sólida, rentable y perfectamente consolidada dentro de la industria del marketing digital.

La influencer es una conocida por su presencia en redes sociales, empresaria digital y colaboradora de televisión española. Aunque durante años estuvo vinculada al universo televisivo, fue su victoria en 'GH VIP 4' en 2016 la que supuso un auténtico punto de inflexión en su trayectoria pública.

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Aquel triunfo la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión y le abrió las puertas a nuevos proyectos profesionales. La exconcursante de 'Supervivientes' poco a poco fue alejándose de los realities y de los platós para centrarse en el universo de las redes sociales, donde encontró un espacio mucho más alineado con sus intereses y su personalidad.

Hoy cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram y se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes del sector lifestyle en España. Moda, belleza, maternidad, deporte, viajes y bienestar forman parte de un universo digital que ha sabido construir con coherencia y autenticidad.

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Laura Matamoros: marca personal como estilo de vida

La faceta digital de Laura constituye actualmente el núcleo principal de su actividad profesional. Las redes sociales han pasado de ser una herramienta complementaria a convertirse en una auténtica plataforma empresarial desde la que desarrolla colaboraciones, campañas publicitarias y proyectos propios.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su contenido gira principalmente alrededor del lifestyle. Moda, belleza, deporte, viajes, maternidad, bienestar y tendencias forman parte de una narrativa coherente que conecta con una audiencia amplia y diversa. Uno de los aspectos más valorados por sus seguidores es la naturalidad con la que comparte diferentes momentos de su día a día. La influencer participa regularmente en campañas de moda, belleza y estilo de vida que le permiten colaborar con algunas de las marcas más importantes del mercado.

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Además de las redes sociales, su presencia se extiende a eventos exclusivos, presentaciones de producto, semanas de la moda y acciones especiales donde comparte protagonismo con otras figuras destacadas del panorama influencer nacional.

Su imagen también ha trascendido el entorno digital. A lo largo de su carrera ha protagonizado reportajes editoriales y ha aparecido en publicaciones de prestigio dentro del sector femenino y lifestyle, incluyendo cabeceras especializadas en bienestar, salud y tendencias.

Embajadora de moda, complementos y tendencias

Uno de los sectores donde la influencer ha conseguido posicionarse con mayor fuerza es el de la moda. A lo largo de los años ha desarrollado una imagen muy reconocible basada en un estilo versátil que combina tendencias contemporáneas, prendas accesibles y piezas de firmas premium.

Las colaboraciones con firmas de ropa son constantes y abarcan desde campañas puntuales hasta acuerdos de larga duración. Además de actuar como embajadora, también ha comenzado a involucrarse en proyectos creativos más ambiciosos. Un ejemplo reciente es su colaboración con la marca Badits, junto a la que ha desarrollado una colección cápsula inspirada en su propio estilo.

Las marcas con las que trabaja: de la automoción a la cosmética

El perfil de la madrileña, resulta especialmente atractivo porque combina diferentes atributos que pocas creadoras de contenido reúnen al mismo tiempo, notoriedad pública, experiencia mediática, credibilidad digital, estilo de vida aspiracional y una fuerte conexión con el público femenino.

Las colaboraciones vinculadas al mundo del automóvil suelen mostrar una faceta muy concreta de su personalidad: la de una mujer activa, madre, profesional y acostumbrada a compaginar múltiples responsabilidades.

El gran consumo constituye otro de los sectores que más habitualmente recurre a su perfil. Productos relacionados con alimentación, hogar, bienestar y consumo cotidiano encuentran en Laura Matamoros una embajadora capaz de integrar los mensajes comerciales de forma natural dentro de su contenido.

El sector de la ropa íntima y de baño constituye otra de sus áreas habituales de colaboración. Su imagen saludable y su relación con el deporte encajan especialmente bien con este tipo de campañas.Lo mismo ocurre con las firmas deportivas. Laura comparte regularmente entrenamientos, rutinas de bienestar y hábitos saludables, lo que facilita la integración de marcas relacionadas con el fitness y el rendimiento físico.

La belleza ocupa también una posición central dentro de su cartera de colaboraciones. Cosmética, maquillaje, tratamientos faciales, cuidado capilar y productos de skincare forman parte habitual de los contenidos que comparte con su comunidad.