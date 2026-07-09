telecinco.es 09 JUL 2026 - 14:22h.

La exparticipante de 'LIDLT' pide consejo en redes por el problema que tiene con su hijo de 2 años

Borja González, sin poder salir de Estados Unidos tras ver el Mundial: "Estamos encerrados"

Compartir







La maternidad está llena de momentos mágicos, pero también de retos que ponen a prueba la paciencia de cualquier progenitor. De esto sabe bien Ana López, que ha decidido mostrar la cara más real de su día a día. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha pedido ayuda a su comunidad de seguidores al estar atravesando una etapa de lo más intensa con Luca, su hijo en común con Borja González.

A través de sus redes sociales, la influencer se ha desahogado, visiblemente agotada, tras una jornada marcada por las pataletas del pequeño. Con total naturalidad, Ana ha visibilizado esas situaciones que llegan a resultar emocionalmente agotadoras: "¿Alguien sabe decirme cuándo acaba la crisis de los terribles dos, por favor? Necesito una fecha, porque esto es complicado. Así todo el día, con los llantos".

PUEDE INTERESARTE Ana López sigue sufriendo las consecuencias de la DANA dos años después

Además, la creadora de contenido explica que son "cosas como que quiere meter el dedo en el ventilador o porque hace mucho calor", comenta, mientras se escucha a Luca gritar por detrás eso mismo en ese preciso instante. "¡Todo el día así!", expresa la pareja de Borja, que intenta relativizar en estos stories en los que pide consejo a su comunidad. "No sé qué hacer, por favor", señala.

Por otro lado, Ana no entiende por qué aparentemente con su padre "no llora nada, se porta superbien" y con ella tiene estas rabietas: "¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué está todo el santo día así conmigo? No para desde que se despierta hasta que se acuesta".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha relatado cómo cualquier pequeño detalle puede desencadenar un momento de frustración para el menor, algo propio de su proceso de crecimiento y desarrollo. "No me vale que me digáis que dialogue y le explique, porque es lo único que hago (...) Pero es que de verdad, en este proceso, si te toca un crío así, que no te hace ni caso y que es un berrinche absolutamente para todo... para comer, para vestirse, para cenar, para ducharse, para levantarse de la cama... pues se hace cuesta arriba".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar del cansancio, Ana ha reconocido entre risas que ambos comparten la misma personalidad: "Tengo que decir que no lo juzgo porque tengo el mismo carácter... ¡Somos iguales!". Eso sí, no quita que Ana López esté abierta a recibir cualquier tipo consejo que pueda servirle de ayuda en esta etapa algo más complicada de su hijo.