Lorena Romera 08 JUL 2026 - 17:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica por qué el lanzamiento de su colección la une de forma simbólica a Benji Aparicio

Laura Matamoros, critica a Alejandra Rubio: "No es mentalmente madura"

Compartir







Laura Matamoros ha presentado oficialmente su nuevo proyecto profesional en el sector de la moda: el lanzamiento de una exclusiva línea de ropa de la que se ha convertido en la embajadora. Un debut textil que no solo supone un gran hito en su carrera, sino que además esconde una curiosa casualidad del destino, que la ha vuelto a unir con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos.

El nuevo punto de venta y escaparate donde se puede ver la colección de la exconcursante de 'Supervivientes' está situado en la calle Claudio Coello 24, en pleno corazón de Madrid. Lo llamativo y caprichoso de este lugar es que se encuentra justo al lado de No Name, el restaurante propiedad de su expareja.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros explota contra Karmele Marchante por acusarla de "blanquear" a su padre

La propia Laura Matamoros ha hecho referencia a esta coincidencia geográfica con total naturalidad en un vídeo que ha publicado Javi Hoyos en sus redes: "Todo queda en familia", ha comentado entre risas al desvelar la ubicación, confirmando que la buena sintonía entre ambos sigue siendo una realidad.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros, contra Makoke tras contar el duro episodio que vivió con su padre

La relación actual entre Laura Matamoros y Benji Aparicio

La historia de amor entre Laura Matamoros y Benji Aparicio comenzó en 2016. A lo largo de los años, su relación pasó por diversas etapas, rupturas y reconciliaciones. Fruto de su unión nacieron sus dos hijos, Matías y Benjamín, quienes han sido siempre su motor. A pesar de su separación definitiva en 2023, ambos han demostrado mantener una excelente relación, priorizando el bienestar de los pequeños.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esta buena sintonía no solo se refleja en sus palabras, sino también en lo que han demostrado en sus diferentes apariciones. Sin ir más lejos, durante el verano pasado se les vio juntos por su primogénito, al que apoyaron juntos durante uno de sus torneos de golf.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Precisamente durante la presentación de su colección, a Laura Matamoros le han preguntado por este buen follo con Benji Aparicio: "Sí, siempre", ha respondido con una sonrisa, dejando claro que el vínculo familiar permanece intacto y que celebran mutuamente los éxitos del otro. Y más ahora, que son vecinos comerciales.