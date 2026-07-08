Lorena Romera 08 JUL 2026 - 14:26h.

La pareja ha compartido varias imágenes en redes tras las informaciones que apuntan a una presunta bronca entre ellos

Bronca monumental entre José María Almoguera y María Sánchez en la boda de Suso y Marieta

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La boda de Suso Álvarez y Marieta ha sido, sin duda, uno de los eventos del verano. No solo por la felicidad de los novios, sino también por las polémicas que han ido surgido a su alrededor. Entre ellas, la presunta bronca que protagonizaron José María Almoguera y María Sánchez 'la jerezana', que ha estado acaparando titulares y minutos de televisión estos días.

Tras las especulaciones y los rumores, la pareja reaparecía en redes con una imagen que vendría a desmentir cualquier tipo de crisis. En la fotografía, que la propia María Sánchez compartía en su muro de Instagram de manera conjunta con su chico, se les ve posando sonrientes y cómplices desde la finca en Toledo donde se celebró el enlace.

"El amor se celebró por todo lo alto, y qué suerte haber formado parte de un día tan especial. Enhorabuena chicos!!", escribía la que fuera concursante de 'Gran Hermano' junto a la imagen. Un mensaje que deja claro que el enlace de Suso y Marieta fue un momento especial para ellos.

A pesar de esta imagen idílica que compartían, las informaciones han apuntado a una posible bronca entre ellos durante la fiesta. Lo que se sabía es que todo ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana cuando ella abandonaba la finca "visiblemente enfadada con su chico y soltando improperios". En 'Fiesta', tanto Luis Rollán como Makoke aportaron datos:

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"María salió bastante alterada y él detrás. Ella a gritos, gesticulando mucho. No sé por qué fue, pero se fueron de la boda, el enfado fue monumental. María le increpaba, cogió los abrigos y se fue de allí. José María salió detrás. Todos los que estábamos allí lo vimos, fue algo exagerado".

Pepe del Real, que también estuvo invitado a la celebración (y que ha sido quien ha sacado a la luz las imágenes del enfado de Carmen Borrego durante la cena al no querer sentarse junto a Diego Matamoros), explicó durante 'Vamos a ver' que la tensión entre la pareja habría estado relacionada con un "tema de transporte".

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Pero esta estampa de pura felicidad entre José María Almoguera y María Sánchez desmentiría cualquier atisbo de bronca y, por supuesto, crisis entre ellos. Eso sí, los usuarios de las redes no han dejado pasar la oportunidad de preguntarles por las informaciones: "¿Y la bronca que tuvisteis?", "Muy guapos, ¿pero el enfado por qué fue?" o "espero que el enfado no haya sido nada".

Ellos, por el momento, no se han pronunciado al respecto y, aunque han compartido poco estos días, esta no ha sido la única imagen que han publicado. Mientras el hijo de Carmen Borrego ha publicitado un flyer a través de sus stories ella ha mostrado lo mucho que ha disfrutado de una "noche fresquita, con pizza casera", lo que reconoce que le ha supuesto una auténtica "alegría".