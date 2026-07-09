Lorena Romera 09 JUL 2026 - 13:36h.

La exconcursante de 'Supervivientes' celebra el éxito de su establecimiento hostelero, galardonado en la ruta de la tapa

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Fani Carbajo ha logrado un importante logro en su faceta como empresaria en el sector de la restauración. Su establecimiento hostelero, Tatea Gastrobar, ubicado en Leganés, ha sido galardonado en la tradicional Ruta de la Tapa de la localidad madrileña, logrando un destacado tercer puesto en el certamen culinario.

El propio alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, se ha desplazado hasta el local para hacer entrega en mano de la placa que acredita este reconocimiento. Tras la visita institucional, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido su orgullo a través de su perfil de Instagram, donde ha posado junto al regidor, su marido Fran Benito y parte del equipo. Ella, con el galardón en mano.

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"Hoy hemos recibido en Tatea Gastrobar al alcalde de Leganés para hacernos entrega de este premio", ha explicado emocionada la influencer. Un storie que en el que ha querido agradecer a su plantilla y al público que acude al establecimiento: "Gracias al equipazo que tenemos y, sobre todo, a vosotros, porque sin vuestra confianza esto no habría sido posible".

Para el negocio de la televisiva, este galardón supone un importante respaldo comercial, especialmente al tratarse de su debut en el concurso: "Es nuestro primer año participando en la ruta de la tapa y recibir este reconocimiento nos hace muchísima ilusión".

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Una imagen con la que la que fuera concursante de 'Supervivientes' también ha querido hacer partícipes a sus seguidores de las redes sociales. "Este premio también es vuestro. Gracias por el cariño y el apoyo desde el primer día. Seguiremos trabajando cada día para ofreceros el servicio y la calidad que os merecéis", ha celebrado.

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Con este tercer puesto, Tatea Gastrobar consolida su presencia en la oferta gastronómica de la zona sur de Madrid. Y lo hace en tiempo récord, demostrando el respaldo del público en una de las citas hosteleras más competitivas del municipio.