Aguasantas se emociona al ver la cara de su hijo en común con Juan José Peña

Natalia Sette 09 JUL 2026 - 14:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' enseña la cara de su bebé con Juan José Peña y desvela a quién se parece más

Aguasantas, embarazada de 20 semanas, sufre un robo en su casa

Compartir







Aguasantas continúa compartiendo con total naturalidad cada uno de los pasos de su embarazo desde que anunció la feliz noticia el pasado mes de marzo. Tras dejar atrás el angustioso episodio del robo en su casa y sincerarse sobre los kilos que ha cogido en sus primeros 6 meses de gestación, la exconcursante de ‘GH VIP’ se ha emocionado al ver la cara de su hijo en común con Juan José Peña.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha vivido uno de los momentos más especiales de todo su embarazo. La influencer ha acudido a una clínica ginecológica para someterse a una ecografía de última generación. Acompañada por su pareja, Juan José Peña, la joven ha podido ver con una nitidez asombrosa la cara de la pequeña, una experiencia que la ha dejado completamente conmovida y sin palabras.

A través de su perfil oficial de Instagram, Aguasantas ha compartido su desbordante felicidad publicando una serie de fotografías en el espejo presumiendo de su notable barriga de 24 semanas, junto a la ecografía 5D donde se aprecia a la perfección el rostro de la bebé.

PUEDE INTERESARTE Aguasantas Vilches sorprende con su inesperada decisión sobre el embarazo

“Yo no puedo explicar. Hoy hemos vuelto a verle su cara, vale, y no puedo explicaros lo que siento”, ha confesado la creadora de contenido con el corazón en un puño. Para la andaluza, la realidad de la maternidad está superando cualquier tipo de expectativa que se hubiera planteado en el pasado. “Yo esto nunca, por más que te lo llegas a imaginar, nunca lo sientes como es, hasta que lo vives”, ha reflexionado de lo más tierna.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como era de esperar, la primera imagen del niño ha desatado un divertido debate familiar en torno a sus rasgos físicos. La propia clínica encargada de realizar la ecografía se ha sumado a la expectación publicando una imagen de la sesión junto a una encuesta de opinión.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Hemos estado hablando de los parecidos y por aquí andamos muy en desacuerdo tanto la familia de Aguasantas como nosotras, a ver qué opináis vosotros…”, detallaba el centro médico. La respuesta de los usuarios de la plataforma ha sido aplastante, ya que el 77% de los votos se han inclinado a que es idéntica a su padre, Juan José Peña, mientras que solo un 14% opina que guarda un parecido con ambos.