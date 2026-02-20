Carlos Otero 20 FEB 2026 - 19:00h.

Carlo Costanzia deja clara su postura en la guerra entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia

Laura Matamoros acude a 'De Viernes' para ofrecer su versión del conflicto familiar

Laura Matamoros vuelve a Telecinco para hablar en 'De Viernes' de la tensa relación que mantiene con su primo Carlo Costanzia. La sobrina de Mar Flores desgranará en el plató del programa los motivos de su desencuentro con el hijo de la supermodelo de los noventa. Según palabras de Diego Matamoros, hermano de Laura, se trata de un episodio "bastante serio", algo que él mismo ha comentado en sus redes sociales. Sin embargo, la relación entre los primos no siempre fue mala. La analizamos con detalle.

Dos niños que crecieron juntos

A pesar de que Alejandra Rubio aseguró en 'Vamos a Ver' que nunca ha visto juntos a los primos, lo cierto es que crecieron muy unidos. Solo se llevan un año: Laura tiene 33 y Carlo, 32. La madre de Laura, Marián Flores, y su hermana Mar siempre han tenido una relación muy cercana, y criaron a sus hijos prácticamente al mismo tiempo.

En 2009 se publicaron unas imágenes de ambos, entonces adolescentes, en el funeral de su abuelo, el padre de Mar y Marián.

Una relación cordial hasta 2025

Aunque ahora la distancia entre Carlo y Laura es evidente, su conexión pública siempre fue buena. Coincidían en eventos familiares y no existían polémicas entre ellos.

Ambos hablaban con cariño de su relación, y Laura llegó a referirse a él como "mi primo favorito". Cuando Alejandra Rubio anunció su embarazo, la influencer celebró la noticia como "una alegría" y afirmó que Carlo sería un buen padre.

El punto de inflexión llegó en otoño

El distanciamiento empezó a hacerse visible en otoño de 2025. Mientras Laura se posicionaba públicamente al lado de Mar Flores con la publicación de su libro de memorias, 'Mar en calma', Carlo optó por tomar distancia para no perjudicar a su padre, que no salía muy bien parado en la autobiografía.

Ahí Carlo se enfada y le recrimina diciendo que sabiendo todos los problemas que están atravesando entre madre e hijo diga esas declaraciones públicas cuando "conoce la historia más que nadie". De manera paralela, madre e hijo estrecharon lazos en un reality de decoración emitido en la televisión pública en el que participan juntos.

El conflicto estalla en enero de 2026

Carlo y Laura tuvieron un encuentro fortuito en el barrio madrileño de Aravaca que terminó de forma abrupta. Según diversas publicaciones, los primos Flores mantuvieron una discusión tensa que acabó en malos términos. Laura ha descrito aquel momento como una situación "muy violenta", con "salidas de tono" por parte de ambos.

Carlo, por su parte, le reprochó en redes sociales que hablara públicamente de su vida privada. 'Vamos a ver' ofreció todos los datos sobre este encontronazo: Laura fue a Aravaca porque está allí el centro de belleza al que suele acudir. Por lo visto, Carlo estaba por la zona y, en cuanto la ve, se bajó de su coche muy cabreado y con un tono de voz muy elevado le empezó a cantarle las cuarenta a su prima.

Febrero de 2026: toda la familia opina

Hace unos días, Laura ha confirmado en el programa en el que colabora que no tiene relación con Carlo más allá del parentesco: "Somos primos por sangre, pero no porque nos llevemos ya. No tengo relación con él y no creo que vaya a tener en mucho tiempo".

Mar Flores ha dicho en un comunicado que siente cariño por ambos, aunque lamenta profundamente la situación: "Se están utilizando palabras muy duras, y es importante recordar que las palabras pesan y tienen consecuencias". Por su parte, Alejandra Rubio ha hablado en 'Vamos a Ver' en defensa de Carlo y ha criticado con dureza a sus primos políticos.