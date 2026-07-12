Iván Sevilla 12 JUL 2026 - 19:19h.

El fuego comenzó a las 15:57 horas en una zona del Valle del Infierno en Aiguamúrcia y ha calcinado 80 hectáreas de terreno vegetal

A las 17:10 horas se envió un mensaje ES-Alert a vecinos de Aiguamúrcia, La Laguna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix para que se confinen

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TarragonaUn nuevo incendio forestal pone en jaque a nuestro país tras el trágico de Los Gallardos. La Generalitat de Cataluña ha ordenado el confinamiento de cinco municipios por un fuego en Aiguamúrcia (Tarragona).

Al igual que ocurrió ayer en núcleos de Mont-roig del Camp, esta vez han sido los vecinos de otras localidades quienes han recibido el mensaje ES-Alert en sus teléfonos móviles para quedarse en casa y cerrar ventanas.

Además de los residentes en Aiguamúrcia, se ha pedido a los que viven en La Laguna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix que extremen la precaución, sin circular por la calle, siempre que sea posible.

Por supuesto, la medida afecta a quienes estén en las urbanizaciones de Bonany, Valldossera, Mas Bermell y Can Llenes (Querol), además de Mas Gassons (Aiguamúrcia). Ante cualquier emergencia, llamar al 112.

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Hay unos 2.500 habitantes, aproximadamente, en los citados pueblos. También está totalmente restringida a la circulación en la carretera T-244 entre Aiguamúrcia y Querol, informa el STC.

El aviso por SMS se envió a las 17:10 horas, según ha detallado el Govern, después de que se declarase el incendio en una zona del Valle del Infierno a las 15:57 horas de este 12 de julio.

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80 hectáreas de arbolado y matorral quemadas

Contra las llamas continúan luchando más de 230 efectivos de bomberos con más de 70 dotaciones, pues el fuego arde con intensidad y avanza a una velocidad de dos kilómetros por hora, ha destacado la Generalitat.

El incendio se mueve en dirección noroeste y saltó el primer eje de confinamiento previsto, aunque se espera que otros tramos sirvan para detener el progreso de las llamas.

Hay maquinaria pesada ya trabajando en unos campos para colaborar en evitar su expansión y los medios aéreos atacan ambos flancos, tanto el de la izquierda (que se prioriza porque están las casas) como el de la derecha, donde hay focos secundarios.

Con la última actualización hasta las 17:45 horas, se estima que el incendio ya ha quemado unas 80 hectáreas de superficie vegetal, casi todo árboles, aparte de matorrales. Una gran columna de humo asciende al cielo.

Agentes Rurales siguen valorando la afectación y vigilan la evolución del fuego que se mantienen a una temperatura de unos 32 grados en la zona que arde, con humedad relativa del 30 % y vientos de hasta 28 kilómetros por hora.