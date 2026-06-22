Claudia Barraso 22 JUN 2026 - 19:23h.

Lola Índigo felicita a Illo Juan por su cumpleaños publicando tres historias en su perfil de Instagram

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La relación de Lola Índigo con el streamer Illo Juan ya no es un secreto para nadie, sino que los dos se dejan ver públicamente juntos y muestran imágenes abiertamente a sus seguidores. Como lo ha hecho este lunes la cantante para felicitar el cumpleaños al creador de contenido en su perfil de Instagram.

La granadina ha publicado en sus historias de Instagram un vídeo en el que aparece ella sentada en un sofá mientras Illo Juan sale y le toca la nariz mientras los dos se ríen. La siguiente historia es una fotografía del malagueño, sin camiseta y en bañador sentado en el bordillo de una piscina mientras posa serio. En la imagen, Lola Índigo ha puesto tres emoticonos de caras derritiéndose, lo que deja claro lo enamorada que está de él.

Pero en la tercera foto, vuelven a su verdadera forma de ser: el humor. Aparecen los dos en Mercadona, Illo Juan en tacones y Lola Índigo sujetando la colonia del youtuber. La primera historia de la cantante ha sido resubida por el andaluz en su cuenta de Instagram, añadiendo muchos corazones y caras de enamorado.

La pareja está viviendo su mejor momento

Pero no ha querido perder la oportunidad de subir la tercera imagen que publicaba su novia, la foto de ellos dos junto a la colonia, explicando que (no es IA). La relación de Lola Índigo e Illo Juan, que empezó siendo simples rumores, va viento en popa. De hecho, fue él quien presentó el festival de la cantante en Granada, apoyando a su pareja y animando la fiesta que tanto gustó a sus fans.

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Ambos se encuentran en un buen momento, no solo como pareja, sino también a nivel personal. La cantante ha comenzado su gira de festivales y el streamer se está preparando para su debut en la Velada del Año contra The Gref, otro youtuber, amigo del malagueño y está muy concentrado en ganar la batalla, entrenando a diario como aparecía en el primer vídeo de la cantante.