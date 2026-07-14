Candela Peña ha compartido las lecciones que está aprendiendo de su hijo de tan solo 14 años tras vivir "un momento vital complejo"

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La garra, la fuerza, la espontaneidad y la rapidez son algunos de los rasgos que definen a Candela Peña. A lo largo de su carrera, la actriz catalana ha demostrado que no teme hablar con sinceridad sobre los aspectos más personales de su vida.

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Acostumbrada a opinar sin ningún tipo de tapujo y a compartir sus reflexiones completamente alejadas de lo que se conoce como políticamente correcto, María del Pilar Peña Sánchez Gavá, cuyo nombre artístico es Candela Peña, está acaparando en los últimos meses los titulares de los principales medios de comunicación por dar visibilidad a temas como la menopausia o cómo gestionar la maternidad siendo una mujer soltera.

El hijo de Candela Peña, la persona que le enseña a "no sufrir"

En una de sus últimas entrevistas con el periódico 'El País', Candela Peña volvía a emocionar al explicar cómo su hijo Román, de 14 años, se ha convertido en una de las personas que más le está enseñando a sus 52 años. Gracias a la forma de afrontar la vida de su hijo, Candela Peña ha podido dar un vuelco a su mentalidad y cambiar el foco.

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Según explica en su conversación con Martín Bianchi, su hijo adolescente le está ayudando a relativizar los problemas y a entender que no siempre merece la pena anticipar el sufrimiento.

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“Me está enseñando a no sufrir”, aseguró la actriz, una frase que resume el cambio de perspectiva que está experimentando. Sus palabras reflejan la admiración que siente por la capacidad de los más jóvenes para vivir el presente y no dejarse arrastrar constantemente por las preocupaciones del futuro.

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"Mi hijo es de otra generación y me está enseñando a no sufrir. Yo le pregunto: ¿no tienes vocación? Me responde: 'Mamá, yo quiero vivir bien, quiero ganar pasta'. También me dice: 'Mamá, tienes que ponerte objetivos'", confiesa la actriz al periodista de 'El País'.

Conceder menos espacio al miedo

Aunque Candela Peña siempre ha protegido la intimidad de su hijo y evita exponerlo públicamente, nunca ha escondido que la maternidad ha supuesto uno de los cambios más importantes de su vida. En diferentes entrevistas ha reconocido que convertirse en madre modificó sus prioridades y su forma de entender tanto el trabajo como el éxito profesional. Y es que Candela Peña tuvo que afrontar la maternidad en solitario tan solo tres meses después de dar a luz a su hijo Román.

Completamente recelosa de su intimidad y salvaguardando el anonimato de su hijo menor de edad, Candela Peña ha apostado por mantener al menor alejado de la exposición mediática que acompaña a otros rostros y figuras conocidas.

Esa discreción, sin embargo, no impide que en ocasiones relate pequeñas anécdotas que muestran la estrecha relación que mantiene con él. La actriz ha admitido en multitud de ocasiones que, en determinados momentos, su forma de pensar le puede generar un desgaste emocional innecesario. Por ello considera que convivir con su hijo le está ayudando a cambiar algunos hábitos y a conceder menos espacio al miedo.

"He podido hablar siempre"

Más allá de las enseñanzas que recibe de él, Candela Peña ha explicado en distintas ocasiones que intenta construir una relación basada en la confianza y el diálogo. Para ella es importante que su hijo pueda expresar sus opiniones con libertad y que las conversaciones formen parte de la rutina familiar.

En su entrevista con 'El País', la actriz confiesa que escuchar resulta tan importante como educar. "Quizá se deba a que mis padres nunca me sentaron en la mesa de los niños y nunca me dijeron ‘delante de los mayores no se habla’. He podido hablar siempre. No entiendo que la gente se guarde tanto sus opiniones", reconoce.

Lejos de imponer respuestas, prefiere acompañar el crecimiento de su hijo respetando su personalidad. Esa forma de entender la maternidad ha contribuido a fortalecer un vínculo que, según reconoce, también le sirve de apoyo en los momentos más complicados.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de sus recientes declaraciones es la reflexión sobre el sufrimiento anticipado. Candela Peña ha explicado que muchas veces los adultos cargan con preocupaciones que finalmente nunca llegan a hacerse realidad.

Su hijo, en cambio, le recuerda con frecuencia la importancia de vivir el presente. Esa manera de afrontar las dificultades ha terminado convirtiéndose en un ejemplo para la actriz, que reconoce estar intentando incorporar esa filosofía a su propia vida.